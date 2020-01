Christuskirche steht zwei Nächte im Dunkeln

Normalerweise ist Schwelm nachts schon von weitem sichtbar. Sogar von der Autobahn 1 aus ist die Stadt zu sehen. Das liegt an den Türmen der angestrahlten Christuskirche. Doch am Mittwoch und auch einige Stunden am Donnerstag war das evangelische Gotteshaus in Dunkelheit gehüllt. Schuld war eine technische Sicherheitseinrichtung, wie sich nach einer Inspektion der Beleuchtungseinrichtung herausstellte.

Für viele Bürger unbemerkt

Viele Bürger werden es aus Betriebsblindheit gar nicht bemerkt haben. So ist es jedenfalls Uwe Rahn ergangen. Der Pfarrer der Evangelischen Kirchengemeinde Schwelm hatte zu abendlicher Stunde einen Termin im angrenzenden Petrus-Gemeindehaus. Doch dass „seine“ Kirche in Dunkelheit gehüllt war, hatte der Pfarrer gar nicht bemerkt. Erst der Anruf dieser Zeitung machte ihn auf die ausgefallene Außenbeleuchtung aufmerksam.

Die Ursache ist schnell erklärt. Ein sogenannter FI-Schutzschalter, sei herausgesprungen, sagt Elektromeister Frank Nockemann. FI-Schalter ist die Abkürzung von Fehlerstrom-Schutzschalter. Solch eine Sicherheitseinrichtung gibt es in fast jedem heimischen Badezimmer. Ein FI-Schutzschalter schützt nicht die Leitungen vor Überlastung oder Kurzschluss wie es der Leitungsschutzschalter tut, sondern dient als Personen- oder Brandschutz.

Frank Nockemann lebt sozusagen im Schatten der Kirche. Doch in der Nacht auf Donnerstag war es für ihn zappenduster. Am Donnerstagabend nun konnte sich der selbstständige Elektromeister in der Außenbeleuchtungsanlage der Christuskirche auf Fehlersuche machen. „Der FI-Schalter ist im vergangenem Jahr schon einmal rausgeflogen - und dann nie wieder“, erinnert sich der Handwerker. Auch diesmal konnte der Fachmann keinen Grund für die Auslösung der Sicherungseinrichtung festmachen. Es steht die Vermutung im Raum, dass es eventuell mit den Sanierungsarbeiten zusammenhängt, die an dem Kirchenbau laufen. Man werde die Sache beobachten, so die Firma Nockemann, die sich ehrenamtlich dem Problem angenommen hatte.

Übrigens: „Die Kirchengemeinde ist für die Beleuchtung der Christuskirche gar nicht zuständig“, sagt Hausherr Pfarrer Uwe Rahn und verwies auf die Werbegemeinschaft Schwelm, die seiner Meinung nach für die Außenbeleuchtung verantwortlich zeichnet. Dem ist aber nicht so, ergab unsere Recherche. WGS-Vorsitzende Daniela Weithe weiß, wer in der Frage der Beleuchtung der Christuskirche, dem Wahrzeichen Schwelms, den Hut auf hat. „Das ist der Verein Pro Schwelm mit Vorsitzendem Stephan Rohleder. Der sorgt sich darum, dass die Schwelmer Bürger ihr Wahrzeichen auch bei Nacht im Blick haben. Ende gut, alles gut. Seit Donnerstagabend erstrahlen die Türme wieder dank Handwerksmeister Frank Nockemann im gewohnten Glanz.

Zu seinen Lebzeiten spendete der einstige Obernachbar vom Loh und Schwelmer Unternehmer Ernst-Walter Boecker jeweils zu seinem Geburtstag Geld, damit die Stromrechnung für die Beleuchtung der Christuskirche beglichen werden konnte.