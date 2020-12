Christuskirche in Schwelm ist Pilotprojekt für Deutschland

Schwelm. Die Christuskirche in Schwelm war schon immer einmalig. In Zeiten von Corona ist sie das nun noch mehr.

UV-C-Licht im Kampf gegen das Corona-Virus: Die Evangelische Kirchengemeinde Schwelm hat die Heizungsanlage in der Christuskirche Corona-sicher gemacht. Insgesamt 32 UV-C-Leuchtstoffröhren sind in einem Luftschacht im Keller des Gotteshauses installiert worden. Damit wird die Heizungsluft bestahlt und mögliche Corona-Viren werden somit unschädlich gemacht. Nicht nur ein Pilotprojekt in Schwelm, sondern nach Aussage von Jürgen Reinecke auch für Deutschland und darüber hinaus. Der Dipl.-Ing. ist Mitarbeiter der Firma Mahr in Aachen, nach eigener Aussage die älteste deutsche Heizungsfirma. Das Unternehmen hat 9000 Heizungen in Kirchen eingebaut, auch im Straßburger Münster und dem Stephansdom Wien, wartet 5000 Anlagen regelmäßig und ist auch im europäischen Umland vertreten.

Architekt Wissmann Ideengeber

Der Eingang zur Unterwelt der Christuskirche. Foto: Bernd Richter / WP

Die Kirchengemeinde Schwelm hat die Heizung in der Christuskirche im Jahr 2001 von Öl auf Gas umgestellt. Seitdem sorgt ein Heizkessel mit einer Leistung von 250 kW dafür, dass die Kirchgänger keine kalten Füße bekommen. „Mit einem Raumvolumen von 13.650 Kubikmetern ist die Christuskirche eine richtig große Kirche. Der Kessel ist auf eine Raumtemperatur von 18 Grad Celsius gerechnet, die verbaute Umluftheizung wälzt pro Stunde 21.000 Kubikmeter Luft um“, nennt Jürgen Reinecke die technische Daten.

Die Natursteinkirche wird seit Jahren aufwendig saniert, das Hauptportal ist seit Monaten geschlossen, nur die zwei Seiteneingänge sind geöffnet. „Wir haben uns schon im Sommer gefragt, wie kriegen wir die Kirche in Zeiten von Corona belüftet, wenn wir die Heizung abstellen müssen“, sagt Pfarrer Rainer Schumacher. Die rettende Idee mit dem UV-C-Licht hatte schließlich Architekt Christoph Wissmann, der auch mit der Sanierung der Kirche betraut ist.

Hinter dieser Klappe wirkt das UV-C-Licht auf dem Luftstrom. Foto: Bernd Richter / WP

Nachdem der Plan auch vom Presbyterium für gut befunden und die 15.000 Euro für den Umbau freigegeben wurden, konnte es vor sechs Wochen losgehen. Zur Firma Mahr gesellte sich noch die Bäro GmbH & Co. KG. Spezialität des Unternehmens aus Leichlingen ist die UV-C-Luft-Hygiene. Es wurden die Räumlichkeiten inspiziert, getüftelt, heraus kam eine Lösung, durch die etwa 90 Prozent der in der Luft befindlichen Viren abgetötet werden. „Die Umluftkammer unter der Heizung wurde verspiegelt, damit die Strahlung sich dort mehrfach spiegelt und eine hohe Beleuchtungsintensität erzeugt. Denn die Beleuchtungsintensität ist letztendlich das, was zählt, wenn die Luft mit dem Virus vorbeistreicht“, so der Ingenieur.

Seit Corona ist die Anzahl der Menschen, die sich gleichzeitig in der Christuskirche aufhalten dürfen, auf 250 Köpfe beschränkt. „Die neue Technik bedeutet nicht, dass wir nun die Kirche vollmachen dürfen. Es bedeutet auch nicht, dass man sich in der Christuskirche nicht anstecken kann. Aber es ist ein Sicherheitsgewinn“, freut sich Rainer Schumacher. „Es ist die erste Anlage mit UV-C-Technik in einer Kirche“, sagt Jürgen Reinecke.

UV-C-Licht zur Desinfektion von Luft und Oberflächen

Da UV-Strahlung Haut und Augen schädigen kann und nachgewiesenermaßen krebserregend ist, sollten UV-C-Desinfektionsgeräte grundsätzlich nur so angewandt werden, dass keine Menschen der Strahlung ausgesetzt sind . Für den hausgebraucht sind sie nicht bestimmt.

Dass ultraviolettes Licht Krankheitserreger wirksam abtötet, ist seit rund 100 Jahren bekannt. Die Technik wird bereits seit Jahren erfolgreich beispielsweise i m medizinischen oder wissenschaftlichen Bereich eingesetzt, um Oberflächen, Luft oder Wasser zu desinfizieren.