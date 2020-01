Gevelsberg. Das Bündnis Gevelsberg Gemeinsam spricht bei der Einteilung der Wahlbezirke in Gevelsberg von „Kungeln auf höchster Ebene“. So reagiert die Stadt.

Im Vorfeld der Kommunalwahl schießt das Bündnis Gevelsberg Gemeinsam gegen die Verwaltung der Stadt. In einer Mitteilung ist von „Kungeln auf höchster Ebene“ die Rede. Dabei geht es um die Einteilung der Wahlbezirke. Die Stadtverwaltung weist den Vorwurf entschieden zurück.

„Während alle anderen Kommunen des Ennepe-Ruhr-Kreises frühzeitig ihre Wahlausschüsse terminiert haben, um den Parteien eine frühzeitige Aufstellung und Wahl ihrer Kandidaten zu ermöglichen, wartet die Stadt Gevelsberg bis Mitte Februar, somit nur wenige Tage vor dem letztmöglichen Termin“, schreibt das Bündnis, das ein Zusammenschluss von CDU, Grünen, FDP und der Freien Wählergemeinschaft ist.

Zur Erklärung: Der Wahlausschuss ist zuständig für die Einteilung eines Wahlgebietes – in diesem Fall der Stadt Gevelsberg – in Wahlbezirke. Wegen eines Urteils des Verfassungsgerichtshofs NRW vom 20. Dezember 2019 ist aber eine Neueinteilung der Bezirke notwendig. Hintergrund ist, dass diese annähernd gleich groß sein sollen.

Urteil des Gerichtshofs

„Wenn es große Unterschiede bei den Wahlbezirksgrößen innerhalb einer Kommune gibt, sind in einem Wahlbezirk deutlich weniger Stimmen erforderlich, um ein Mandat zu erringen, als in einem anderen“, erläutert der Verfassungsgerichtshof sein Urteil. „Dementsprechend hätten die Wahlberechtigten der jeweiligen Wahlbezirke unterschiedlich großen Einfluss auf die personelle Zusammensetzung des Rates beziehungsweise des Kreistags.“

Infobox Parteien können Kandidaten noch nicht aufstellen Die Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen findet am 13. September statt. Gewählt werden dann die Vertretungen der Städte, Gemeinden und Kreise sowie die Landräte, Oberbürgermeister und Bürgermeister. Auch der Ennepe-Ruhr-Kreis hat kürzlich auf das Urteil des Verfassungsgerichtshofes NRW verwiesen. „Grundsätzlich galt vor dem Urteil: In Wahlbezirken innerhalb eines Wahlgebietes soll aus Gründen der Gleichheit möglichst eine identische Anzahl an Bürgern wohnen. Die gesetzlich vorgesehene Abweichung lag bei höchstens 25 Prozent. Dies gilt jetzt so nicht mehr“, erklärt der Kreis in einer Mitteilung. Die Richter am Verfassungsgerichtshof NRW haben stattdessen entschieden: „Diese Höchstgrenze darf so pauschal nicht angewandt werden. Vielmehr sind Abweichungen von über 15 Prozent von der durchschnittlichen Einwohnerzahl nur bei Vorliegen von gewichtigen Gründen, bei Gründen mit Verfassungsrang zulässig.“ Folgen hat dies auch für die Parteien und Wählergruppen: „Sie können ihre Kandidaten für Stadträte und Kreistag nämlich aufstellen, wenn die Wahlgebiete eingeteilt sind und bekannt gemacht wurden. Mit anderen Worten: Derzeit müssen sie mit Versammlungen zu Nominierungen noch warten.“ Die Kreisverwaltung habe damit ein zusätzliches Problem: „Wir müssen warten, bis die Städte ihre Wahlbezirke eingeteilt haben“, bedauert Iris Pott, Kreisdirektorin und Kreiswahlleiterin, die zeitliche Verzögerung. Die Wahlen der Bürgermeister sowie des Landrates sind hiervon nicht betroffen.

In Gevelsberg sei der Wahlausschuss zunächst für den 26. Februar angesetzt gewesen, wie Hans-Günther Adrian, CDU-Fraktionsvorsitzender, erklärt. Bis zum 29. Februar müssen die Städte die Einteilung ihrer Wahlbezirke überprüft und gegebenenfalls verschoben haben. Aus Sicht des Bündnisses lag der erste Termin für den Wahlausschuss zu knapp vor Ende der Frist. „Wir hätten nach dem Wahlausschuss so noch zwei Arbeitstage gehabt“, sagt Adrian. „Wenn wir da etwas nicht hätten klären können, wäre eine zweite Sitzung nicht mehr möglich gewesen.“

Politische Korrektheit

In der Mitteilung des Bündnisses heißt es dazu: „Dadurch könnte der Eindruck entstehen, dass die Wahlbezirkseinteilung zu einseitigen Gunsten nicht mehr einer tiefgreifenden politischen Diskussion unterzogen werden soll. Das Bündnis sieht hier mal wieder ein ,Kungeln’ auf höchster Ebene.“ Im Vorfeld seien die Fraktionen des Stadtrates bislang nicht beteiligt worden, so dass der Wahlausschuss wegen des späten Sitzungstermins so gut wie keine Möglichkeit habe, bei dem Vorschlag der Verwaltung ernsthaft mitzureden.

Wieland Rahn, CDU-Fraktionsvize, erklärt auf Nachfrage, dass dadurch zwar nicht direkt Nachteile entstünden. Viel mehr sei es eine Frage der politischen Korrektheit. „Es geht darum, dass man die Einteilung der Wahlbezirke einfach gemeinsam erarbeitet“, so Rahn.

Die Verwaltung hat den Termin für den Wahlausschuss nun auf den 11. Februar vorverlegt – auf schriftliche Bitte, wie es in der Mitteilung des Bündnisses heißt. Laut Gevelsbergs Bürgermeister Claus Jacobi sei die Terminverlegung „ein Versuch, die Sache für alle Beteiligten zu optimieren.“

Auf die Mitteilung des Bündnisses reagiert die Stadt Gevelsberg wie folgt: „Die Vorwürfe sind haltlos und angesichts der großen Sorgfalt, mit der die zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rathaus den Wahlvorgang vorbereiten, auch unverschämt und in ihren Auswirkungen demokratieschädlich.“

Verweis auf Sorgfalt

Die sehr wesentlichen Änderungen, die sich für das Wahlrecht aus dem Urteil des Landesverfassungsgerichts ergeben haben, müssten rechtssicher in das örtliche Regelwerk einfließen. Hier gelte der bewährte Verwaltungsgrundsatz: „Genauigkeit vor Schnelligkeit“. Dieser Grundsatz sei diesmal umso bedeutsamer, da das Urteil vom 20. Dezember 2019 nach seiner Veröffentlichung mehrfach durch den Landeswahlleiter konkretisiert worden sei. Es seien immer wieder neue, detailliertere Handlungsempfehlungen und Prüfungsschemata für seine rechtssichere Anwendung mitgeteilt worden.

„Zuletzt noch am 22. Januar, also drei Tage vor der Pressemitteilung des Bündnisses, hat der Städte- und Gemeindebund per ,Schnellbrief’ dringend darauf hingewiesen, dass nunmehr noch ,weitergehende Informationen des Innenministeriums zu dem Prüfablauf der Wahlbezirkseinteilung’ vorlägen“, schreibt die Stadt weiter.

So müsse „jeder Wahlbezirk nochmals auf Grundlage des Urteils anhand seiner Einwohnerzahl und seiner Zahl der Wahlberechtigten überprüft werden“. Ganz entgegen des Vorwurfes eines „Kungelns auf höchster Ebene“ sei festzuhalten, dass das zuständige Wahlamt bei der Stadt Gevelsberg eine gewissenhafte und rechtssichere Wahlbezirkseinteilung einer übereilten Beschlussfassung vorgezogen habe.

Mögliche Korrektur

„Hätte die Stadt Gevelsberg vor den Hinweisen des Städte- und Gemeindebundes beziehungsweise des Innenministeriums vom 22. Januar 2020 gehandelt, wäre in zwei Wahlbezirken der Stadt Gevelsberg eine spätere Korrektur erforderlich geworden, die nun vermieden werden kann“, erklärt die Verwaltung in ihrem Schreiben.

Der für die Organisation des Wahlgeschäfts verantwortliche Fachbereichsleiter der Stadt Gevelsberg, Kämmerer Andreas Saßenscheidt, bitte die politischen Akteure bei allem Verständnis für einen engagierten Wahlkampf um Sachlichkeit: „Es ist mehr als bedauerlich und brandgefährlich, die hochsensible und komplexe Arbeit der Wahlvorbereitung zu instrumentalisieren.“