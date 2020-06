In einem Ladenlokal in der Mittelstraße in Ennepetal hat es in der Nacht zu Montag gebrannt.

Feuer Brand in Ladenlokal in Ennepetal - Brandstiftung vermutet

Ennepetal. In einem Ladenlokal in Ennepetal hat es in der Nacht zu Montag gebrannt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung.

In Ennepetal hat es in der Nacht zu Montag in einem Geschäft gebrannt. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, drang bereits dunkler Qualm aus dem Ladenlokal.

Die Feuerwehr wurde am Montagmorgen um 2.40 Uhr gerufen: Passanten hatten den Alarm eines Rauchmelders in dem betroffenen Laden in der Mittelstraße gehört und den Notruf gewählt.

Polizei vermutet Brandstiftung

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drang bereits dunkler Qualm aus dem Ladenlokal. Da zuerst noch davon ausgegangen werden musste, dass sich noch eine Person in dem Geschäft aufhält, ging ein Trupp unter Atemschutz in das Gebäude. Glücklicherweise wurde aber niemand gefunden.

Im weiteren Verlauf des Einsatzes wurden die darüberliegenden Wohnungen durchsucht. Das Ladenlokal wurde mit Hilfe eines Lüfters rauchfrei gemacht und die Einsatzstelle im Anschluss an das Ordnungsamt. Die Brandursachenermittlung hat die Polizei übernommen: Es besteht der Verdacht der Brandstiftung. (red)