Ennepetal: Bismarckhöhle mit Experten erkundet

Der Einstieg in die Bismarckhöhle ist „sportlich“: Drinnen erwartet die Teilnehmer eine Fülle an Sehenswürdigkeiten

Ennepetal. Ihr größter Raum diente im Zweiten Weltkrieg als Aufenthaltsraum: die Bismarckhöhle in Ennepetal. Nun ging es wieder auf Entdeckungstour.

Die erste Doc-Fuchs-Führung des Jahres begann mit einer netten Begrüßung durch Roman Krużycki an die 26 Teilnehmer, die trotz sommerlicher Temperaturen mit warmer Kleidung und festem Schuhwerk ausgerüstet waren. Nach der Vorstellung des Tourguides, dem bekannten Höhlenforscher Stefan Voigt, wies Doc-Fuchs auf die Corona-Schutzmaßnahmen während der Tour hin: „Bitte tragen Sie sich alle in die Teilnehmerliste ein, tragen Sie zu jeder Zeit einen Mund- und Nasenschutz und halten Sie die Abstandsregeln ein. Für eine Händedesinfektionsmöglichkeit haben wir auch gesorgt.“

Schon auf dem Weg zum eigentlichen Einstieg zeigte der Speläologe Stefan Voigt der Gruppe die Eingänge zu weiteren Höhlen in diesem Höhlensystem, wie etwa der relativ neu entdeckten Wiedervereinigungshöhle. „Leider stelle ich immer wieder aufs Neue fest, dass ich vielen Menschen, die sich im Umfeld der Höhlen aufhalten, ihren Müll hinterherräumen muss!“ Für die Teilnehmer, die bisher nicht wussten, wo sich der Eingang in die Bismarckhöhle befindet, erwies sich der Einstieg als „sportliches“ Ereignis. Nach dem Einstieg versammelte sich die Gruppe in der „Westfalenhalle“, dem größten Raum der Bismarckhöhle. Im zweiten Weltkrieg diente diese Halle als Aufenthaltsraum, in dem auch eine Krankenstation vorhanden war. Zur Sicherheit wurden damals Säulen gemauert, die vor einem Einsturz der Felsdecke schützen sollten - völlig unnötig, wie sich im Nachhinein erwies, da eine der Säulen mit dem Boden folgenlos abgesackt war.

Höhlenforscher Stefan Voigt begrüßt die Teilnehmer und weist sie in die Besonderheiten der Tour ein Foto: Privat

In einem folgenden Raum konnte Stefan Voigt den Teilnehmern anschaulich die Entstehung einer Kalkhöhle erklären: „Die natürliche Kohlensäure, die im Wasser vorhanden ist, ist nicht schädlich für uns Menschen, greift den Kalkstein aber trotzdem an.“

Einen Beweis des zeitlosen Vandalismus zeigte der Speläologe der Gruppe im letzten Raum, in welchem, direkt nach der Entdeckung der Bismarckhöhle im Jahre 1881, Stalagmiten und Stalaktiten abgebrochen und als Trophäe entwendet wurden.

Laut dem Höhlenforscher sind Stalagmiten und Stalaktiten Indikatoren für Klimaperioden und somit für die Forschung sehr wichtig. Eine Zerstörung verursacht einen endgültigen und irreparablen Schaden.

Die nächsten Doc-Fuchs-Führungen hin: am 23. August durch die evangelische Kirche in Milspe, am 20. September in der Lohernockenstraße und am 18. Oktober die literarische Führung über Ennepetal. Um telefonische Anmeldung unter 02333-988011 wird gebeten.