Bisher drei Kandidaten

Vor Cornelia Born-Maijer hatte Ende Oktober vergangenen Jahres bereits Sotirios Kostas seine Kandidatur für das Bürgermeisteramt in Ennepetal angekündigt. Der 45-jährige Grieche ist vielen Ennepetalern vom Thomas-Grill in Altenvoerde bekannt, den er seit vielen Jahren gemeinsam mit Ehefrau Evgenia betreibt. Auch er will als parteiloser Kandidat ins Rennen gehen.

Amtsinhaberin Imke Heymann (CDU), die 2015 als damals noch parteilose Kandidatin von CDU, Grünen, Freien Wählern und FDP unterstützt worden war, wird sich um eine weitere Amtszeit bewerben. Zu Jahresbeginn hatte die Ennepetaler SPD angekündigt, keinen eigenen Bewerber aufzustellen und die 46-Jährige zu unterstützen.

Um zur Wahl, die am Sonntag, 13. September 2020 stattfinden wird, zugelassen zu werden, müssen die Kandidaten 210 Unterstützerunterschriften sammeln. Abgabeschluss dafür ist der 16. Juli.