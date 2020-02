Bewegte Geschichte einer Schwelmer Unternehmerfamilie

Die städtische Veranstaltungsreihe „Matinée im Martfeld“ startete mit leicht verändertem Konzept in die neue Saison. Im ersten Teil wird es, wie gehabt einen Gastvortrag mit Bezug zu Schwelm geben, während im zweiten Teil sich die Serie „Haus Martfelds Raritäten“ etablieren solle. Die Matinée wird jetzt nur noch zweimal im Jahr im Trauzimmer stattfinden. Nach der Eröffnung durch die Bürgermeisterin Gabriele Grollmann-Mock nahm diesmal Burkhard Pass, einer der Geschäftsführer der international agierenden Firma PASS GmbH & Co. KG, die zahlreichen Besucher mit auf eine Reise durch seine Familien- und Unternehmensgeschichte.

Unterhaltsam plaudernd stellte Pass seine Ahnen vor und deren Veränderungen – positiv, wie auch negativ – im Unternehmen. „Die Familiengeschichte orientiert sich am Unternehmen und das Unternehmen an der Familie. Die Tragödien, die sich in der Familie abspielen, sind oft deckungsgleich mit den Tragödien im Unternehmen.“, so ließe sich laut Pass vieles im Nachhinein verstehen. Das 100-jährige Jubiläum in diesem Jahr sei übrigens durchaus fragwürdig, denn bereits 1908 habe sich sein Großvater in Wuppertal selbstständig gemacht. Allerdings mit der Herstellung von textilen Litzen, denn sein Opa hatte im Textilunternehmen Rohleder gelernt. Stefan Rohleder (jetzt Inhaber des Triebwerks), der Enkel des Lehrherren, hatte erst vor kurzem seine Firmengeschichte in der Matinée vorgestellt.

Klebe-Presse vorgestellt

Pass zeigte auf, wer mit wem freundschaftlich verbandelt war, sowohl wirtschaftlich wie auch emotional. Schon damals habe man investiert, sein Onkel Wilhelm habe 1920 in die „Gummifirma“ Klinghammer (Produkte: Schuhsohlen, Absätze aus Gummi) eingeheiratet und 1927 habe der Großvater das insolvente Unternehmen übernommen. Die Firmenbezeichnung „PASS Gummiwerke“ würde schon lange nicht mehr stimmen, schon längst wären sie ein metallverarbeitendes, elektronisches, kunststoffverarbeitendes Unternehmen, das in der ganzen Welt Produktionsstätte unterhält.

Burkhard Pass hat seine beiden Brüder bereits in frühen Jahren verloren. Er hoffe er auf die Gene seines Vaters (er verstarb mit 93) und möchte den Rat seiner Familie, „kürzer zu treten“ in Zukunft befolgen. So ist sein Sohn Philipp Pass bereits seit einiger Zeit in der Geschäftsführung. Mittlerweile sind sie nicht nur als erfolgreicher Zulieferer in der Autoindustrie (Fertigung von Gummi-, Kunststoff- und Systembauteilen) bekannt, sondern auch in der Vermögens-/Immobilienverwaltung tätig.

In der Reihe „Haus Martfeld Raritäten“ steht eine Klebe-Presse für Schuster im Fokus. Hergestellt hat sie die Schwelmer Firma Gustav Rafflenbeul. Foto: Heike Büchsenschütz / WP

Die Familie Pass lud nach dem unterhaltsamen Vortrag zu einem Umtrunk ein. Die Reihe „Haus Martfelds Raritäten“ eröffnete eine private Schenkung, die sich seit gerade einmal einer Woche im Besitz des Museums befinde und noch nicht integriert wurde. Die Kuratorin Dr. Bärbel Jäger stellte Terra, die kleinste Klebe-Presse aus der Fabrikation der früheren Schwelmer Firma Gustav Rafflenbeul (1888 gegründet) vor. Sie war in einem Schusterbetrieb im Rhein-Sieg-Kreis zu Hause und wurde zur Herstellung und Reparatur von Schuhen eingesetzt. Der freundliche Schenker aus Soest verriet in einem Brief an das Museum, dass das Leben im Schusterbetrieb damals immer hart am Limit gewesen sei.

Klaus Peter Schmitz gewürdigt

Im Anschluss übernahm der Archivar Jens Möllenbeck die Hommage an Klaus Peter Schmitz, „die Schwelmer Stimme gegen das Vergessen“, wie er oft anerkennend von seinen Weggefährten bezeichnet wurde. Er verstarb am 8. Januar dieses Jahres (wir berichteten). Möllenbeck erinnerte an sein heimatkundlich verbundenes Leben und würdigte sein Werk für die Schwelmer. Die Bürgermeisterin betonte explizit dessen persönlichen Einsatz für die Rettung der Unterlagen des Stadtarchivs.

Matinee und… Höhlenforscher Stefan Voigt am 4. Oktober zu Gast Die nächste „Matinée im Martfeld“ findet am Sonntag, 4. Oktober, 11 Uhr, statt (Eintritt frei). Dann wird Höhlenforscher Stefan Voigt, Vorsitzender des Arbeitskreises Kluterthöhle, über all das berichten, was sich im Schwelmer Untergrund befindet. Am letzten Dienstag im Monat findet regelmäßig das Museumsgespräch statt. Die Kuratorin des Hauses Martfeld, Dr. Bärbel Jäger, informiert über ausgewählte Themen. Am 25. Februar stehen Uhren im Mittelpunkt. Dabei wird sie von Hartmut Danz unterstützt. Treffpunkt: 15 Uhr, Museumseingang. Zum 1. März wird nach Information der Bürgermeisterin die Martfeld-Gastronomie wieder zur Verfügung stehen.

Bei der Vorbereitung des Vortrags wurde Möllenbeck eifrig von den Ehrenamtlern „Archiv 2020“ unterstützt. Hierbei seien interessierte Schwelmer gern willkommen. Den informativen Vormittag schloss Christiane Sartor stellvertretend für den Chor der Nachbarn und trug gefühlvoll Liedtexte von Schmitz vor: „Als wir Nachbarn wurden“ und „Schwelm du meine Stadt.“