Bagger kippt bei Bauarbeiten um - Mann eingeklemmt

Schwelm. In Schwelm ist ein Bagger umgekippt und hat den Baggerfahrer eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite den Mann.

Um 10.35 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Metzerstraße gerufen. Der Mann, der den Bagger geführt hatte, war kurzzeitig unter dem Fahrzeug eingeklemmt. Er kam in ein Krankenhaus, wie die Feuerwehr am Montag mitteilte.

Warum der Bagger umkippte, war zunächst unklar, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Die Feuerwehr war mit 29 Kräften vor Ort. (red/dpa)