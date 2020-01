Gevelsberg. Der Energieversorger AVU hat auf seinem Gelände in Gevelsberg weitere Ladesäulen errichtet. Auch der E-Fuhrpark des Unternehmens wächst.

AVU in Gevelsberg: Zahl der Ladesäulen verdreifacht

Das Thema E-Mobilität ist aktueller denn je - bei der AVU gehört es ganz praktisch zum Arbeitsalltag: Seit letztem Jahr sind die Lademöglichkeiten auf dem Gelände der AVU (An der Drehbank) verdreifacht worden: Statt einer Ladesäule stehen dort jetzt drei öffentliche Tankmöglichkeiten für Elektroautos, so dass sechs Fahrzeuge gleichzeitig laden können. Und der E-Fuhrpark des Unternehmens wächst weiter:

Das elfte E-Fahrzeug ist ein Klein-Transporter der Marke Nissan, damit die Mitarbeiter der AVU Netz im Außendienst auch mit den entsprechenden Werkzeugen und Materialien elektrisch unterwegs sein können.

Partner der Kommunen

„Wir bemerken in der Tat, dass mehr Kunden und Geschäftspartner uns mit einem E-Auto besuchen. Da ist es selbstverständlich. dass sie bei uns auch laden können“, erklärt Uwe Träris, Vorstand der AVU. „Hinzu kommen die eigenen Fahrzeuge und die zunehmende Zahl der privaten E-Autos unserer Mitarbeiter“, ergänzt er.

Neben den öffentlichen Ladesäulen auf dem Firmengelände ist die AVU-Gruppe auch Partner der Kommunen und Unternehmen beim Ausbau der öffentlichen Lade-Infrastruktur.

Installation auf Eigeninitiative

So wurden gemeinsam mit den Städten vergangenes Jahr Ladesäulen unter anderem in Ennepetal, Gevelsberg und Wetter eröffnet. Bereits vor mehreren Jahren hatte die AVU in jeder Stadt des Netzgebiets auf Eigeninitiative eine öffentliche Ladesäule installiert.