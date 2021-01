Autobahn: Sperrungen im Kreuz Wuppertal-Nord

Schwelm Sperrungen im Kreuz Wuppertal-Nord: Pendler müssen am Dienstag, 19. Januar, mit Verkehrsbeeinträchtigungen rechnen.

Wichtiger Hinweis für alle Pendler: Die Autobahn Westfalen sperrt am Dienstag, 19. Januar, von 9 bis 15 Uhr die Verbindung von der Autobahn A 1 in Fahrtrichtung Dortmund auf die A46 in Richtung Wuppertal sowie die B326 in Richtung Schwelm. Dort werden Bäume und Sträucher geschnitten. Umleitungen werden eingerichtet.

