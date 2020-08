In Gevelsberg wurde ein Auto gestohlen.

Diebstahl Auto in Gevelsberg gestohlen

Gevelsberg. In Gevelsberg ist in der Nacht auf Freitag ein Auto gestohlen worden. Nähere Beschreibung im Text.

Ford aus dem Ahornweg gestohlen: Am Freitagmorgen stellte ein 40-jähriger Gevelsberger fest, dass in der Nacht zu Freitag, sein am Ahornweg geparkter Pkw gestohlen wurde. Es handelt sich dabei um einen schwarzen Ford Focus ST mit schwarzen Felgen. Das Fahrzeug weist einen Kilometerstand von ungefähr 68.000 Kilometern auf.