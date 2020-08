Anerkennung für 345 Jahre im Dienst der Feuerwehr Gevelsberg

Gevelsberg. Diese acht Kameraden sind für ihre langjährige Treue und ihren Einsatz für die Stadt Gevelsberg ausgezeichnet worden.

345 Jahre Gevelsberger Feuerwehrgeschichte versammelten sich im Rathaus: Die acht Kameraden blicken auf bewegte Zeiten zurück und erhielten als Anerkennung für ihre langjährigen Dienste eine Urkunde.

50 Jahre im Dienst

Hauptfeuerwehrmann Rüdiger Post (68) ist gelernter Maurer und verkaufte auf dem Gevelsberger Wochenmarkt Gewürze und Zubehör. Beschäftigt war er bei der Stadtverwaltung Schwelm auf der Poststelle. Auf Nachfrage, warum er denn nicht in Gevelsberg bei der Verwaltung gewesen wäre, antwortete der begeisterte Hobbykoch: „Ich wurde hier beim Einstellungsgespräch gefragt, was ich denn machen würde, wenn ich zum Einsatz müsste. Da habe ich gesagt, dann gehe ich.“ Worauf man ihm mitteilte, dass er für die ausgeschriebene Stelle leider nicht in Frage käme.

Unterbrandmeister Friedrich-Wilhelm Sengstmann wurde 1951 in Gevelsberg geboren und trat am 21. März 1970 in die Löschgruppe Asbeck ein. Bereits acht Jahre später wurde er hauptamtliches Mitglied in der Feuerwehr Gevelsberg, wo er dann bis 1999 aktiv tätig war. Nach seinem Eintritt ins Rentenalter fand der gelernte Schlosser keine Ruhe und schraubte in einer Werkstatt in Sprockhövel an defekten Rasenmähern herum. Zudem bewirtschaftet er einen kleinen Bauernhof.

Oberfeuerwehrmann Wilhelm „Willi“ Weber (80) trat ebenfalls 1970 seinen Dienst an, in der ehemaligen Löschgruppe Haufe/ Krefft. Besonders ist, dass Wilhelm Weber am gleichen Tag Geburtstag hat wie sein verstorbener Bruder Georg. „Und wir waren keine Zwillinge“, ergänzte der Jubilar. Heute trifft sich der gelernte Schlosser, der über viele Jahre bei der Firma Peddinghaus beschäftigt war, immer mal wieder zum geselligen Beisammensein mit den alten Kameraden.

Wozu sich auch Wolfgang Jäger (74) stets gesellt, da auch er der Löschgruppe Haufe/Krefft angehörte. Mit 19 Jahren zog er von Schwelm nach Gevelsberg, was daran lag, dass seine Frau Gevelsbergerin ist.

Hauptbrandmeister Friedhelm Voß (72) trat 1970 dem Löschzug I bei und durchlief diverse Stationen der Kreisausbildung. Er machte den Ausbilderschein für Atemschutzgeräteträger am Institut der Feuerwehr in Münster, bestand die hauptamtliche Gruppenführerprüfung. Bis zum Erreichen des Rentenalters war Friedhelm Voß hauptamtliches Mitglied der Feuerwehr Gevelsberg. Jahrzehntelang war er auch Mitorganisator des Leistungsnachweises im Kreisgebiet und wurde hierfür auf Kreisebene mit der Ehrenurkunde des Landesfeuerwehrverbandes NRW ausgezeichnet; später (2004) mit der Ehrennadel des Kreisfeuerwehrverbandes Ennepe-Ruhr in Silber.

35 Jahre im Dienst

Das Abzeichen in Gold wurde Brandinspektor Uwe-Gerd Wiemann (53) verliehen, der seit 1985 dem Löschzug I angehört. Neben seinem Engagement in der löschenden Zunft ist er zudem auch noch Mitglied der „Taubenväter“ und fuhr jahrelang Motorsport (Slalom und Rennslalom) beim AMC Schwelm.

Neue Wache in Gevelsberg- So sieht auf der Baustelle aus Neue Wache in Gevelsberg- So sieht auf der Baustelle aus Die Feuerwehr Gevelsberg gewährt exklusive Einblicke in die Entstehen ihrer neuen Wache am Haufer Bahnhof. Foto: Carmen Thomaschewski

Auch Oberfeuerwehrmann Stephan Klesper (74) ist seit 35 Jahren dabei. Er trat am 1984 der Jugendfeuerwehr bei und erreichte, fast auf den Tag genau, vier Jahre später die Leistungsspange auf Landesebene. 1990 wechselte er dann in die Löschgruppe Berge. Wegen eines tragischen Verkehrsunfall wurde der junge Mann 1995 in die Ehrenabteilung der Feuerwehr Gevelsberg überstellt. Sein Fall ließ erkennen, dass man in dieser Abteilung nicht nur aus Altersgründen, sondern auch aus nicht vorhersehbaren gesundheitlichen Gründen seinen Platz findet.

25 Jahre im Dienst

Brandinspektor Marc-André Führing (37) trat 1995 in die Jugendfeuerwehr und wechselte 2001, mit seiner Übernahme in den aktiven Einsatzdienst, zum Löschzug I. Der werdende Vater (einen Sohn hat er bereits) und BVB-Fan erhielt neben seiner Ehrung für seine 25-jährige Feuerwehrzugehörigkeit auch noch das Feuerwehr-Ehrenabzeichen des Landes NRW in Silber.