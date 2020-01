An diesen Punkten wird nächste Woche geblitzt

Überhöhte Geschwindigkeit ist in Deutschland Unfallursache Nr. 1. Deshalb überprüft der Ennepe-Ruhr-Kreis regelmäßig das Tempo der Verkehrsteilnehmer und trägt so zur Sicherheit bei.

Für die Zeit vom 27. bis 31. Januar kündigt die Kreisverwaltung in folgenden Städten und an folgenden Punkten Geschwindigkeitsmessungen an:

Montag: Herdecke: Ender Talstr., In der Schlage, B 226. Breckerfeld: L 528, Frankfurter Str., Hansering.

Dienstag: Gevelsberg: Schwelmer Str. Sprockhövel: Elberfelder Str. Schwelm. B 483, Barmer Str., Kölner Str., Hagener Str.

Mittwoch: Hattingen: Holthauser Str., Essener Str., Friedrichstr.

Donnerstag: Herdecke: Herdecker Bach, Dortmunder Landstr., Wittener Landstr. Gevelsberg: Haßlinghauser Str., Geerstr., Milsper Str.

Freitag: Sprockhövel: Barmer Str., Stefansbecke, Brinkerstr.

Darüber hinaus ist grundsätzlich auch an anderen als den genannten Stellen mit Kontrollen zu rechnen. Neben der Kreisverwaltung führt auch die Kreispolizeibehörde Geschwindigkeitsmessungen durch.

Beide sind für Breckerfeld, Ennepetal, Gevelsberg, Hattingen, Herdecke, Schwelm, Sprockhövel und Wetter zuständig.

Die Stadt Witten führt eigene Messungen durch und zählt zum Aufgabenbereich des Polizeipräsidiums Bochum.

Bürger, die die Kreisverwaltung auf Straßen hinweisen möchten, auf denen aus ihrer Sicht eine erhöhte Unfallgefahr besteht, können sich an die Kreisverwaltung oder direkt an Jürgen Thomas (J.Thomas@en-kreis.de) wenden.