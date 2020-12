Heimatgeschichte Als der Eisclub am Ossenkamp in Schwelm seine Runden drehte

Schwelm Schwelm und Wintersport - dass das passt, zeigt ein Blick in die Geschichte. Es gab nicht nur einen Skilift, sondern auch eine Eisbahn.

Schwelm. Die Jahreszeiten geraten langsam durcheinander. Im Sommer fällt nicht mehr der sonst übliche Regen in ausreichender Menge, so dass der Borkenkäfer leichtes Spiel mit den durch die Trockenheit geschwächten Fichten hat. Und die Winter finden - gefühlt - in unserer Region nur noch ohne Schnee und knackiger Kälte statt. Dass es durchaus auch eine schneereiche vierte Jahreszeit in Schwelm gab, davon zeugen alte Fotos und Berichte. So gab es beispielsweise noch in den 1980er Jahren an der Waldlust einen transportablen Skilift, der bei entsprechender Witterung aufgebaut wurde. Auf einem dortigen Wiesengrundstück fand der Startschuss für die Schwelmer Stadtmeisterschaften im Skifahren statt. Die vom Grün zugewachsenen Schranken an der Ehrenberger Straße zeugen von der Rodelbahn, in dem die Straße bei tiefen Temperaturen verwandelt wurde.

Wer sich für alte Fotos von Schwelm interessiert, und etwas über die Geschichte seiner Heimatstadt erfahren möchte, die hinter den Bildern steht, braucht dafür nicht mehr ins Museum zu gehen. Die Facebook-Gruppe „Heimatkunde-Schwelm“ von Frank Schneider ist immer einen Besuch wert. Über 25.000 historische Aufnahmen aus verschiedenen Jahrzehnten hat der selbstständige Fotograf seit Gründung des Portals im Jahr 2016 zusammen getragen, manche interessante Geschichten haben er und die Nutzer aufgeschrieben. Sie sind es allemal wert, über die Grenzen der Facebook-Nutzer hinaus Beachtung zu finden.

Eine dieser lesenswerten Geschichten hat Frank Schneider dieser Tage über den Schwelmer Eisclub von 1887 veröffentlicht:

„Die erste Eisbahn Schwelms errichtete der Schwelmer Eisklub im Jahre 1887 am Fuße des am Göckinghof liegenden Ossenkampes. Die Direktoren der Harkortschen Bergwerke waren damals in ,liebenswürdiger Weise‘ auf die vorgetragenen Wünsche des jungen Eisklubs eingegangen. Neben dem Bergwerk Rodenfeld (Zeche Schwelm in den Roten Bergen) wurde nämlich Ende der 1800er Jahre auch an der Schwelmer Stadtgrenze an der Oehde in einem Bergwerk Smithsonit und Eisenstein gefördert.

Galmeiwerke und Teiche des Bergwerks Oehde sind aber längst verschwunden. Die Harkotsche Bergwerksgesellschaft (Zeche Schwelm in den Roten Bergen) machte die Oehde nur vorübergehend zu einem Filialbetrieb. Die kleinen Erznester an der Oehde, lohnten nur relativ kurze Zeit für den Abbau. Mehrere Arbeiter richteten also um 1887 herum im Winter den Schlammteich des Tagebaus für eine Eisbahn des neu gegründeten Eisclubs her. Der Eisklub zählte im Jahre 1887 schon über 200 Mitglieder, darunter 100 Erwachsene, Jahresbeitrag Mk. 3,00.

Am 14 Januar 1887 fand das erste Eisfest auf dem vorher verachteten Schlammteich statt. Fackeln und Lampions beschienen die Bahn, wo sich bei Musik eine fröhliche Schar Menschen nach Herzenslust tummelte.

Das Foto zum Text vom 23.Januar 1908 zeigt schon den späteren Eis-Teich "Rote Erde" am Brunnen. Das Luftbild zeigt den großen Schwefelteich des Bergwerks Rodenfeld am Brunnen der nach der Oehde im Winter, als neuer Eisteich genutzt wurde. Von dem ersten Eisteich am Ossenkamp ist leider kein Foto überliefert.