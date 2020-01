Alarm im EN-Kreis bei Ebola und SARS

Der Coronavirus versetzt den Ennepe-Ruhr-Kreis in Alarmbereitschaft. So funktionierte der Notfallplan bei SARS und Ebola in der Vergangenheit.

Bereits zweimal wurden während der vergangenen 20 Jahre im Ennepe-Ruhr-Kreis Fälle derartig gefährlicher Krankheiten vermutet: SARS im Jahr 2003 und Ebola im Jahr 2015. Einmal bestätigte sich die Infektion.

Vor 17 Jahren war ein seinerzeit 72-Jähriger mit Fieber und Husten zunächst in ein Hattinger Krankenhaus eingeliefert und später in eine Lungenklinik verlegt worden. Weil der Mann sich zehn Tage vor Ausbruch dieser Symptome in Vietnam und Singapur aufgehalten hatte, galt er nach den Richtlinien des Robert-Koch-Instituts als wahrscheinlicher Fall von SARS. Ein Verdacht, der sich nach zehn Tagen auch bestätigte. Die Maschinerie zur Sicherheit der Bevölkerung lief im Ennepe-Ruhr-Kreis auf Hochtouren.

„Parallel zu den Untersuchungen hatte das Gesundheitsamt mehr als 20 Personen ermittelt, die mit dem Patienten zusammen gewesen waren und bei denen Ansteckungsgefahr bestand“, erinnert sich Ingo Niemann, Pressesprecher der Kreisverwaltung. Für einen Teil von ihnen wurde Hausquarantäne angeordnet. Sie durften ihre Wohnungen nicht verlassen und mussten den Empfang von Besuch auf das Notwendige beschränken. Erst als die Betroffenen innerhalb der Inkubationszeit keine Anzeichen einer SARS-Erkrankung zeigten, wurden die Auflagen wieder aufgehoben. Dieses Szenario könnte sich so oder in ähnlicher Form beim Coronavirus natürlich wiederholen. Irgendwo in Deutschland, aber auch im Ennepe-Ruhr-Kreis.

Der Notfallplan des Ennepe-Ruhr-Kreises griff zuletzt im Jahr 2015, als ein 22-jähriger Asylbewerber aus Guinea in der Gevelsberger Flüchtlingsunterkunft an der Gartenstraße mit sehr hohem Fieber aufgefunden wurde. Ebola-Infektion lautete damals der Verdacht der Mediziner. Der Mann wurde im Rettungswagen vor dem Helios-Klinikum isoliert, durfte das Krankenhaus nicht betreten. Der Ebola-Verdacht bestätigte sich nicht. Doch dieser Fall zeigte zuletzt, wie gut der Ennepe-Ruhr-Kreis auf solche Fälle vorbereitet ist.