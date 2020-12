Bei einem Brand in einer Wohnung in Ennepetal ist der Bewohner verletzt worden. (Symbolbild)

Feuer Adventskranz brannte – Wohnung in Ennepetal unbewohnbar

Ennepetal. Ein Ennepetaler ist beim Versuch, einen brennenden Adventskranz zu löschen, verletzt worden. Die Wohnung ist vorerst unbewohnbar.

Eine Wohnung an der Peddenöder Straße in Ennepetal ist nach einem Brand nicht bewohnbar. Aus noch ungeklärten Umständen hatte am Freitagmorgen ein Adventskranz Feuer gefangen. Der Brand war der Feuerwehrangaben zufolge sowohl auf den Wohnzimmertisch als auch auf eine angrenzende Sitzgarnitur übergegangen.

Der Bewohner konnte den Brand bis zum Eintreffen der Feuerwehr mit einem Feuerlöscher eindämmen. Dabei zog er sich jedoch eine Rauchvergiftung und Verbrennungen an Händen und im Gesicht zu. Der Mann wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Um zwei weitere Bewohner kümmerten sich Rettungskräfte, eine Behandlung im Krankenhaus war aber nicht erforderlich.

Die Feuerwehr gibt zudem Hinweise zum Umgang mit Kerzen:

Kerzen niemals ohne Aufsicht brennen lassen

Kerzen nur in festen und nicht brennbaren Halterungen entzünden

Wasser, Feuerlöscher oder Löschspray griffbereit haben

Installieren Sie Rauchmelder in der Wohnung

„Sollte es dennoch einmal zu einem Feuer kommen, unternehmen Sie nur Löschversuche, bei denen Sie sich selbst nicht gefährden“, heißt es in der Mitteilung. „Schließen Sie ansonsten die Türe zum Brandraum und verlassen Sie so schnell wie möglich mit allen Personen die Wohnung. Alarmieren Sie die Feuerwehr über den Notruf 112.“