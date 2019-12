Ennepe-Ruhr. Achtung Busfahrer in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal: Das sind die Fahrplanänderungen der VER.

Achtung: Fahrplanwechsel im VER-Netz ab 15. Dezember

Zum Fahrplanwechsel am 15. Dezember ergeben sich im Liniennetz der VER Veränderungen. Unter anderem wird der Streckenabschnitt Hagen – Gevelsberg – Wuppertal voraussichtlich ab Mai 2020 von den Linie S8 und S9 bedient.

Die Änderungen

Linie SB37 Ennepetal Bus-Bf. – Bochum Hbf: Montag bis Freitag gibt es zu Hauptverkehrszeiten zwischen Sprockhövel-Haßlinghausen Bus-Bf., Hattingen Mitte und Bochum Hbf. einen 30-Minuten-Takt.

Linie SB38 Ennepetal Bus-Bf. – Hattingen Mitte: Die Fahrpläne werden teilweise zur Anpassung an die neuen SPNV-Zeiten in Gevelsberg, Hattingen, Wetter und Witten verschoben. In Witten-Bommern wird die Haltestelle „Bommern Mitte“ neu bedient.

Linie 511 Ennepetal Bus-Bf. – Hagen Stadtmitte/Volme-Galerie: Die Linie verkehrt zukünftig zwischen Hagen-Haspe Zentrum und der Hagener Stadtmitte als Schnellbus. Auf der Verkehrsachse werden nur die Haltepunkte „Haspe Zentrum“, „Basse Druck“, „Schwenke“, „Hagen Hbf.“ und „Hagen Stadtmitte“ bedient.

Linie 550 Breckerfeld-Heider Kopf – Schwelm Bf.: Die Abfahrtszeiten in den Schwachverkehrszeiten (Montag bis Samstag) werden an geänderte Fahrplanlagen im S-Bahn-Verkehr am Bahnhof Schwelm angepasst.

Linie 552 Gevelsberg Rathaus – Wetter-Loh: Der Fahrplan wird teilweise geringfügig an die geplanten Abfahrtszeiten der S-Bahn am Gevelsberger Hbf. angeglichen. Zum Unterrichtsbeginn und -ende der weiterführenden Schulen in Gevelsberg wird jeweils eine Einsatzwagenfahrt durch das Bachtal geführt.

Linie 556 Gevelsberg-Knapp – Schwelm Blücherstraße: Samstags und sonntags wird die Fahrplanlage zur Verbesserung der Anschlusssituation an die S-Bahnen an den Bahnhöfen Gevelsberg Hbf. und Schwelm neu ausgerichtet.

Linie 557 Schwelm Blücherstraße – Sprockhövel-Haßlinghausen Bus-Bf.: Die Fahrten von Schwelm nach Haßlinghausen zum Unterrichtsbeginn der Wilhelm-Kraft-Gesamtschule werden vorverlegt (Abfahrt Schwelm Bf.: 7.22, 7.28, 7.29 Uhr).

Linie 560 Ennepetal Bus-Bf. – Ennepetal-Rüggeberg: Mangelnde Fahrgastnachfrage: Der Abschnitt zwischen Ennepetal-Oelkinghausen, Egerstraße und Schwelm Helios Klinikum wird nicht mehr bedient.

Linie 576 Ennepetal-Friedfeld – Ennepetal Breslauer Platz: Die Fahrten um 13.30 Uhr vom Breslauer Platz nach Friedfeld sowie um 14.07 Uhr von Friedfeld zur Neißestraße verkehren wegen geänderter Fahrgastströme im Schülerverkehr nur noch an den Verkehrstagen Dienstag und Freitag (Schule).

Linie NE4 Schwelm Bf. – Bochum Hbf.: Der Linienverlauf zwischen Hattingen Henrichshütte und Im Welperfeld wird neu geordnet und verläuft (analog zur Linie 350) über Am Büchsenschütz, An der Hunsebeck und Thingstraße.

Alle Informationen unter: www.ver-kehr.de