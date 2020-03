Achtung Autofahrer: Hier blitzt der EN-Kreis

Ennepe-Ruhr. Kreisverwaltung kontrolliert in dieser Woche lediglich an drei Tagen und weder in Schwelm noch in Gevelsberg und Ennepetal.

Überhöhte Geschwindigkeit ist in Deutschland Unfallursache Nummer 1. Deshalb überprüft der Ennepe-Ruhr-Kreis regelmäßig das Tempo der Verkehrsteilnehmer und trägt so zur Sicherheit bei. Für die Zeit vom 16. bis 18. März kündigt die Kreisverwaltung in folgenden Städten und an folgenden Punkten Geschwindigkeitsmessungen an:





Montag, 16. März:

Herdecke: Wittener Landstraße, In der Schlage, Wittbräucker Straße; Breckerfeld: L 528, Frankfurter Straße, Hansering;

Dienstag, 17. März

Breckerfeld: Frankfurter Straße, Dahlerbrücker Straße, Hansering; Herdecke: Dortmunder Landstraße, Wittener Landstraße, In der Schlage;





Mittwoch, 18. März

Hattingen: Nordstraße, L 651; Sprockhövel: Quellenburgstraße. Darüber hinaus ist auch an anderen Stellen mit Kontrollen zu rechnen. Neben der Kreisverwaltung führt auch die Kreispolizeibehörde Geschwindigkeitsmessungen durch. Beide sind für Breckerfeld, Ennepetal, Gevelsberg, Hattingen, Herdecke, Schwelm, Sprockhövel und Wetter zuständig. Die Stadt Witten führt eigene Messungen durch und zählt zum Bereich des Polizeipräsidiums Bochum. Bürger, die die Kreisverwaltung auf Straßen hinweisen möchten, können sich direkt ans Kreishaus 02336/93 0 oder direkt an Jürgen Thomas (J.Thomas@en-kreis.de) wenden.