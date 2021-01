Abschluss der Allianz-Gebetswoche in Ennepetal nur online

Ennepetal Der alljährliche Abschlussgottesdienst der Allianz-Gebetswoche in Ennepetal wird in diesem Jahr ausschließlich online stattfinden

Das entschieden die Organisatoren aufgrund der hohen Infektionszahlen und der damit notwendigen Einschränkungen. Der Gottesdienst wird am Sonntag, 17. Januar ab 10.30 Uhr bei YouTube verfügbar sein. Ein Link zum Gottesdienst findet sich auf der Homepage der Evangelischen Kirchengemeinde Milspe-Rüggeberg (www.ev-kirche-milspe-rueggeberg.de). Außerdem weist die Evangelische Allianz Ennepetal schon jetzt auf die in den Sommer verschobenen Veranstaltungen wie das Stadtgebet am 18., den Seniorennachmittag am 19. und den Anbetungsabend am 20. August 2021 hin. Bei gutem Wetter können diese Veranstaltungen auch im Freien stattfinden.