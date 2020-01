Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Abellio äußert sich zur Lage auf der Linie S 9

A m 15. Dezember 2019 hat die Firma Abellio Rail NRW im Auftrag des Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) den Betrieb der Linien S 2, S 3, S 9, RB 32, RB 40 und RE 49 der S-Bahn Rhein-Ruhr aufgenommen.

Die Linie S 9 fährt seit dem 15. Dezember 2019 täglich im 30-Minuten-Takt zwischen Wuppertal-Vohwinkel und Bottrop Hbf und darüber hinaus stündlich weiter bis Haltern am See. Die stündlich in Bottrop Hbf endenden Fahrten werden dann ab dem 1. Mai 2020 über Gladbeck West bis Recklinghausen Hbf verlängert.

Zwischen Wuppertal-Vohwinkel und Wuppertal Hbf werden die neu eingerichtete Linie RE 49 sowie die Linien RB 48 und S 8 empfohlen, die von Wuppertal montags bis freitags weiterhin zweimal pro Stunde, am Wochenende einmal pro Stunde bis Hagen Hbf verkehren. Als Ergänzung verkehrt am Wochenende zusätzlich ein stündlicher Bus zwischen Wuppertal-Oberbarmen und Hagen Hbf.

Wegen zeitweilig größerer Verspätungen und Zugausfällen greifen ab Montag 3. Februar, auf der Linie S 9 angepasste Wendezeiten in Wuppertal-Vohwinkel.

„Wir gehen davon aus, dass sich die Betriebsstabilität damit spürbar für den Fahrgast verbessert. Abellio, VRR und DB Netz bleiben weiterhin im Gespräch, um weitere Verbesserungen zu erreichen“, schreibt Abellio.