A1/Kreuz Wuppertal-Nord: Ausfahrt Schwelm zeitweise gesperrt

Schwelm Wer von Mittwoch auf Donnerstag auf der A1 in Richtung Dortmund unterwegs ist und Schwelm abfahren will, muss auf der Hut sein.

Schwelm/Wuppertal. Nachtschwärmer, die auf der A1 in Richtung Dortmund unterwegs sind und im Bereich des Autobahnkreuzes Wuppertal-Nord in Richtung Schwelm abfahren möchten, müssen sich auf eine Umleitung einstellen. Im Autobahnkreuz Wuppertal-Nord (A1/A43/A46) werden Fahrbahnschäden beseitigt. Die Ausfahrt von der A1 in Richtung Dortmund auf die B326 nach Schwelm bzw. die A46 nach Wuppertal ist am Mittwoch, 23. Dezember, von 21 Uhr bis 5 Uhr morgens gesperrt. Umleitungen werden eingerichtet.