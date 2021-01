65 Zoll-Fernseher aus Gevelsberger Hauptschule gestohlen

Bisher unbekannte Täter haben sich zwischen dem 18. Dezember und dem 20. Januar Zugang zu einem Lagerraum der Hauptschule am Schulzentrum in Gevelsberg verschafft.

Gevelsberg Die Polizei sucht Hinweise: Unbekannte stehlen Fernseher aus der Hauptschule Gevelsberger. Das Gerät hat einen Wert von 1000 Euro.

Bisher unbekannte Täter haben sich zwischen dem 18. Dezember und dem 20. Januar Zugang zu einem Lagerraum der Hauptschule am Hofe verschafft. Wie sie in den Raum gelangen konnten, ist bisher unklar. Sie stahlen einen Fernseher im Wert von 1000 Euro. Es handelt sich um ein Gerät der Marke Samsung, Typ Crystal UHD 65 Zoll. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht, so die Polizei.

+++Nichts mehr verpassen: Abonnieren sie hier unseren kostenlosen Newsletter für Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal+++