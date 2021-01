50-jähriger Schwelmer schießt zum Neujahrsanfang mit Waffe

Gleich mit mehreren Schreckschusswaffen hat ein Schwelmer das neue Jahr begrüßt. Die Polizei klopfte mit gezückten Pistolen an der Wohnungstür an.

Schwelm Aufregung am Neujahrsmorgen in Schwelm: Weil ein 50-Jähriger das neue Jahr mit Schüssen in die Luft begrüßte, rückte die Polizei aus.

Schwelm. Mit Schüssen in die Luft soll ein 50-jähriger Mann aus Schwelm das neue Jahr begrüßt haben. Das teilte die Polizei des Ennepe-Ruhr-Kreises etwas verspätet erst am Montag mit. Wie sich im verlauf des Polizeieinsatzes herausstellte, konnte der Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Blücherstraße den Beamten einen kleinen Waffenschein präsentieren, der den Besitz der vorhandenen Schusswaffen erlaubt. Nun ermitteln die Beamten, ob Verstöße gegen das Waffengesetz vorliegen, weil weitere Waffen vorgefunden wurden.

Am Neujahrsmorgen, gegen 0.15 Uhr, wurde die Polizei zur Blücherstraße gerufen, da dort ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses mit einer Waffe schießen sollte. Anwohner teilten den Beamten mit, dass der Mann aus dem Fenster seiner Wohnung mehrfach in die Luft geschossen habe. Beschädigungen oder verletzte Personen gab es nicht. Die Beamten begaben sich über den Hauseingang zur Wohnungstür der betroffenen Wohnung, wo der Wohnungsinhaber den Beamten auf Klingeln öffnete. Da nichts über die Art der Waffen bekannt war, wurde der Mann mit gezogener Dienstwaffe wie es im Beamtendeutsch heißt "sofort zu Boden gesprochen", den Anweisungen kam der 50-Jährige auch direkt nach.

Am Körper des Mannes konnten die Polizisten keine Waffen feststellen. Im Wohnzimmer fanden sie jedoch zwei Schreckschusswaffen auf der Couch vor. Eine der Waffen war augenscheinlich leer geschossen, die andere lag im geladenen Zustand daneben. Den Beamten stieß ein beißender Reizgasgeruch entgegen, so dass die Beamten nur schwerlich atmen konnten.

Bei der weiteren Durchsuchung der Wohnung konnten weitere Schreckschusswaffen aufgefunden werden, ebenso eine Armbrust, ein Teleskopschlagstock und eine Schlagrute. Alle aufgefundenen Waffen wurden zur waffenrechtlichen Beurteilung vorerst beschlagnahmt.