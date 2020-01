Umfrage in Emmerich: „Zeit für einen neuen Bürgermeister“

Herr Reintjes? Ne, denn kennt Dieter Struckhof noch nicht. Der Emmericher steht am Mittwochvormittag an der Fischbude auf dem Wochenmarkt und genießt gemeinsam mit seinem Hund einen Backfisch. „Aber es wird Zeit, dass wir einen anderen Bürgermeister bekommen“, sagt er. Im Laufe der Zeit nutze sich die Spitze im Rathaus ab und eine Alternative wäre gut.

Struckhof saß 2005 selbst für die FDP im Bauausschuss und hat Einblick in die Probleme der Stadt. Er wünscht sich eine bessere Parksituation in Emmerich. Es gebe zu wenig Stellplätze für Dauerparker und die zwei Stunden Regelung sei für viele Emmericher nicht ausreichend. Die Bestrebung, die Emmericher Innenstadt zu beleben, sieht Struckhof skeptisch: „Ach, das versuchen seit Wolters alle Bürgermeister. Im Prinzip kann die Politik da auch nicht viel machen.“ Mehr Grün in der Stadt, für das sich Reintjes einsetzen möchte, kann sich Struckhof gut vorstellen.

Bürger sehen in Emmerich Aufholbedarf

Dr. Matthias Reintjes stellt sich zur Wahl. Foto: Thorsten Lindekamp / FFS

Auch einer 50-jährigen Marktbesucherin aus Emmerich, die nicht namentlich genannt werden möchte, ist das Gesicht von Matthias Reintjes nicht geläufig. In Emmerich sieht sie einigen Aufholbedarf. Es müsste mehr Grün geben in der Innenstadt und auch das Thema Digitalisierung, welches von Reintjes angesprochen wird, hält sie für wichtig: „Ich habe bereits vor 15 Jahren einen Büchereiausweis in ‘s-Heerenberg erworben, da war damals schon alles digitalisiert. In Deutschland hinken wir oft hinterher.“ Den amtierenden Bürgermeister Peter Hinze kennt sie: „Der macht seine Arbeit gar nicht so schlecht. Er ist ein angenehmer Mensch.“

Für Joachim Siegmund, Fraktionsvorsitzender der BGE, war die Kandidatur von Matthias Reintjes keine Überraschung mehr: „Das ist das Ergebnis dessen, was ich im vergangenen halben Jahr auch so wahrgenommen habe“, sagt er gegenüber der NRZ. Reintjes sei ein Mann, dem man sein Vertrauen schenken könne.

Mit der CDU gebe es große gemeinsame Schnittmengen, so Siegmund. Unter anderem die Themen Verwaltungsreform und Digitalisierung. „Man hat in anderen Kommunen gesehen, dass junge Bürgermeister auch einen Schwung und Elan mitbringen.“ Dies erwarte er von Peter Hinze in der Form nicht mehr.

Andrea Schaffeld: „Für mich ist nicht erkennbar wofür Reintjes steht“.

Andrea Schaffeld, Fraktionsvorsitzende der SPD, vermisst bei Reintjes die Verbindlichkeit: „Für mich ist nicht erkennbar, wofür er steht, wofür er emotional brennt, außer für Taktik, Strategie und vielleicht auch Macht.“ Eine eigene Haltung und Meinung sei bei ihm schwer auszumachen.

In Gesprächen heiße es oft, dass er erst mit der Fraktion darüber sprechen müsse. Aber es sei nicht schlecht, wenn man auch selbst eine Meinung habe, die man vertrete, sagt Schaffeld. Sie glaubt nicht, dass Reintjes eine politische Gefahr für den Amtsinhaber darstellen kann. Hinze genieße einen großen Rückhalt in der Verwaltung und auch bei Auftritten bei Vereinen komme er als Person an.

Gerd-Wilhelm Bartels, Fraktionsvorsitzender UWE, kann sich eine Unterstützung für Reintjes gut vorstellen. Dies hänge allerdings davon ab, welche andere Kandidaten noch auf der Bühne erscheinen. Reintjes habe er in den vergangenen fünf Jahren als aufgeschlossenen Gesprächspartner erlebt, der gut ausgebildet sei und einen breiten intellektuellen Hintergrund habe.

Emmerich: Infos zur Bürgermeisterwahl

Mit Peter Hinze (SPD) und Matthias Reintjes (CDU) haben jetzt zwei Kandidaten ihren Hut in den Ring für das Amt des Bürgermeisters geworfen. Beide müssen noch von den Parteigremien als Kandidat bestätigt werden.

Sollte ein dritter Bewerber hinzukommen, wird eine Stichwahl in Emmerich wahrscheinlich. Wenn nicht, reicht eine Stimme Mehrheit für den Sieger.