Werbegemeinschaft lädt zur Schnitzeljagd am Nikolaus-Samstag

Emmerich. Die Emmericher Werbegemeinschaft lädt zum Nikolaustag in die Innenstadt. Kinder können an einer Schnitzeljagd durch die Stadt teilnehmen.

Für die Kinder soll es ein großes Ereignis werden. Am 7. Dezember zieht der Nikolaus mit seinen Begleitern in die Stadt ein. Auf einem Feuerwehrboot wird er über den Rhein am Viking-Fähranleger ankommen und durch die Emmericher Innenstadt schreiten. Auf zahlreiche Kinderaugen hofft die Emmericher Werbegemeinschaft und das Stadtmarketing, damit das Nikolausfest auch ein Erfolg wird. Um 10 Uhr geht es los.

Der Nikolaus verteilt Süßigkeiten

Der Nikolaus - gespielt von Siggi Alefsen aus Elten – wird in Begleitung einer niederländischen Musikkapelle über den Wochenmarkt auf dem Geistmarkt ziehen, dann durch die Steinstraße gehen und einen Abstecher in die Bücherei machen. Im Anschluss zieht er durch die Kaßstraße bis zum Kleinen Löwen. Der Nikolaus verteilt Süßigkeiten und nette Kleinigkeiten an die Kinder. Die Geschäfte haben am 7. Dezember bis um 16 Uhr geöffnet.

Im Vorfeld des Nikolaustages möchte die Emmericher Werbegemeinschaft mit einer Shoppingaktion auf sich aufmerksam machen. Alle Kinder im Alter von drei bis zehn Jahren können vom 2. bis 5. Dezember einen Kinderstiefel bei Abbing & Bolk an der Steinstraße 36 abgeben. Dieser wird dann zum Nikolaustag gefüllt. Aber die Kinder müssen auch etwas pfiffig sein: Kerstin Bolk wird ihnen eine Karte mit einer Nummer überreichen, die sie dann in der Stadt am 7. Dezember suchen müssen. Quasi eine Nikolaus-Schnitzeljagd.

Schnitzeljagd für Nikolaus-Kinder

Verena van Niersen von der Emmericher Wirtschaftsförderung erklärt, dass die Zahlenkärtchen am 7. Dezember bei Abbing & Bolk, bei Becker Scholz, La Belle-Moden, Leselust Klartext, Alexander Herrenmoden, Reisebüro Pooth, Mode Cruse, Schuhhaus Thesing und in der Eisdiele Panciera in der Schaufensterauslage versteckt sind. Wer seine Nummer dann entdeckt hat, der bekommt einen gefüllten Nikolausschuh überreicht.

Die Emmericher Werbegemeinschaft möchte Leben in die Stadt bringen. Die Nikolaus-Aktion soll an diesem Samstag ein Einkaufserlebnis wecken.