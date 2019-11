Wahlbezirke in Isselburg wurden neu eingeteilt

Isselburg. Ausschuss hat die Wahlbezirke in Isselburg neu eingeteilt. Die Änderungen betreffen Anholt und liegen am Neubaugebiet Linders Feld.

Nur wenige Minuten dauerte die Sitzung des Wahlausschusses. Deshalb wurde vor der Abstimmung extra noch mal betont, dass es sich um den Beschluss „so wie in der Vorlage“ handelt. Damit hatten alle Fraktionen kein Problem. Alle Hände gingen in die Luft. Einstimmig wurden die Wahlbezirke für die Kommunalwahl am 13. September 2020 eingeteilt.

Einwohnerzahl nicht absehbar

Bei der Vorbereitung der Kommunalwahl 2020 wurde über den Zuschnitt der bisherigen Wahlbezirke seitens der im Rat vertretenen Fraktionen nachgedacht. Dabei wurde vorgeschlagen, die neu benannten Straßen im so genannten Baugebiet Linders Feld in den Wahlbezirk 5 aufzunehmen. Da bis zur Kommunalwahl 2020 nicht abzusehen ist, in welchem Umfang in diesem Baugebiet dann schon Einwohner beziehungsweise Wahlberechtigte wohnen, wurde vorgeschlagen, die Straßen Kapellendeich und Regniet nicht mehr dem Wahlbezirk 5 sondern dem Wahlbezirk 4 zuzuordnen.

Somit wäre auch nach kompletter Fertigstellung und Bezug des vorgenannten Baugebietes eine ungefähr gleichmäßige Verteilung von Einwohnern beziehungsweise Wahlberechtigten im Bereich Anholt zu erwarten.

Bürgermeister steht nicht zur Wahl

Bei den Kommunalwahlen im September des kommenden Jahres wählen die Isselburger 26 Vertreter in den Rat.

Bürgermeister Michael Carbanje, der nicht zur Wahl steht (die NRZ berichtete) steht dem Rat vor und hat die 27. Stimme bei Entscheidungen. Die Hälfte der Ratsmitglieder zieht als Sieger des Wahlkreises direkt in den Rat ein. Die andere Hälfte wird über die Stimmenanteile der Parteien in den Wahlbezirken ermittelt.

Größe des Rates wurde verringert

Nach dem geltenden Kommunalwahlgesetz könnte Isselburg eigentlich 32 Ratsmitglieder und 16 Wahlbezirke haben. Der Rat der Stadt Isselburg hat jedoch in früheren Jahren von seinem Recht Gebrauch gemacht, die Zahl der zu wählenden Vertreter zu verringern. Da dieser Satzungsbeschluss bis zu seiner Aufhebung oder Veränderung fort gilt, sind in Isselburg 26 Vertreter in 13 Wahlbezirken zu wählen.

Der aktuellen Erlasslage entsprechend ist in Isselburg von einer maßgeblichen Gesamteinwohnerzahl von 10.539 Personen auszugehen. Die durchschnittliche Einwohnerzahl je Wahlbezirk ermittelt sich somit auf 811 Einwohner. Die tatsächliche Einwohnerzahl je Wahlbezirk darf nach dieser Vorschrift von dem Durchschnittswert nicht mehr als 25 Prozent abweichen. Somit ergibt sich je Wahlbezirk eine Obergrenze von 1014 Einwohnern und eine Untergrenze von 608 Einwohnern.

So sehen die Wahlbezirke in Isselburg nach Straßenzügen aus:

Wahlbezirk 1

Wahllokal Katholische Grundschule Anholt: Am Elfenholt, Am Griemel, Am Himmelsberg, Am Judenberg, Am Pannofen, Am Schievekamp, Dwarsefeld, Gendringer Straße, In der Flora, Märkische Straße, Schlesier Straße.

Wahlbezirk 2

Wahllokal Katholische Grundschule Anholt: Am Schloß, Eiermarkt, Gendringer Straße, Hohe Straße, Kirchstraße, Klever Straße, Markt, Nieder-Issel, Niederstraße, Schloß, Schloßstraße, Steinweg.

Wahlbezirk 3

Wahllokal Katholische Grundschule Anholt: Adolf-Donders-Allee, Am Bruchtor, Am Mühlenberg, Am Paasberg, Am Stadtgraben, Huyinksweg, Im Dohlhof, Im Stadtbruch, Maria-Lenzen-Straße, Mühlenberg, Nadorpstraße, Schneidkuhle, Wilm-Rinck-Straße.

Wahlbezirk 4

Wahllokal Katholische Grundschule Anholt: Am Schievekamp, An den Eichen, Binsenweg, Distelweg, Im Wiesengrund, Kapellendeich, Margeritenweg, Märkische Straße, Pappelweg, Regniet, Schievekampsbusch.

Wahlbezirk 5

Wahllokal Katholische Grundschule Anholt: Am Klärwerk, Am Mühlenkanal, An der Kranenweide, Augustastraße, Breels, Edmund-Janssen-Straße, Fürst-Salm-Straße, Hahnerfeld, Harlingweg, Heinrich-Brömmling-Straße, Heinz-Trox-Straße, Im Tichelbruch, Isselburger Straße, Kockenkamp, Pater-Welty-Straße, Peenekamp, Schwester-Otgera-Straße, Von-Bronckhorst-Straße.

Wahlbezirk 6

Wahllokal Bürgerhaus Vehlingen: Am Fenn, Am Kreuzberg, Am Wolfssee, Anholter Straße, Buchenallee, Grenzweg, Gut Schlüsen, Hülsdonk, Königstraße, Krusenhof, Kuhlenburger Weg, Neustraße, Pferdehorster Straße, Sandweg, Sternenbuschstraße, Uhlenkamp, Waldweg, Windmühlenweg.

Wahlbezirk 7

Wahllokal Isselschule: Am Berg, Am Wasserwerk, Am Wolfstrang, Bachstraße, Beethovenstraße, Bocholter Straße, Feldmark, Haferkamp, Händelstraße, Haydnstraße, Högerdeich, Mittelwech, Moorweg, Mövesfeld, Mozartstraße, Reeser Straße, Riedweg, Urgrabenstraße.

Wahlbezirk 8

Wahllokal Isselschule: Alleestraße, Am Ehrenmal, Bismarckstraße, Bruchstraße, Glockenstraße, Goethestraße, Herderweg, Holzbruchweg, Im Winkel, Kampstraße, Lessingweg, Melanchthonstraße, Minervastraße, Nering-Bögel-Straße, Oberstraße, Schillerstraße, Stadtgasse, Uhlandweg, Unterstraße, Wilhelmstraße.

Wahlbezirk 9

Wahllokal Isselschule: Hüttenstraße, Industriestraße, Isselstraße, Klompenweg, Langkampsweg, Minervastraße, Mühlensteg, Münsterdeich, Rainweg, Schüttensteiner Straße, Stromberg, Turmweg, Wiemerswinkel, Wilhelm-Schmölder-Straße, Am Rathaus, Bleichstraße, Dierteweg, Dreibömerweg, Drengfurter Straße, Gartenstraße, Grüner Weg, Hartmannsweg, Herzog-Adolph-Straße.

Wahlbezirk 10

Wahllokal Isselschule: Alte Bundesstraße, Alter Postweg, Am Kreuzweg, Anthurienweg, Bocholter Straße, Breslauer Straße, Caninenbergsweg, Danziger Straße, Dierteweg, Dorrenbachweg, Häringshorst, Hortensienweg, Königsberger Straße, Rosenweg, Usambaraweg, Zum Paßhof.

Wahlbezirk 11

Wahllokal Vereinsheim 1. FC Heelden: Ackerstraße, Am Driesch, Am Roompott, Am Spielberg, An der Landwehr, Bellenhorster Straße, Bocholter Straße, Dekkers Waide, Empeler Straße, Feldstraße, Halderner Straße, Heisterkampsweg, Herkener Straße, Hoher Weg, Holbusheide, Im Geer, Isselburger Feld, Kalfurter Heide, Klauersweg, Krahnenweg, Millinger Straße, Ochsenstraße, Schulstraße, Springerlei, Uhlenburger Weg, Verbindungsstraße.

Wahlbezirk 12

Wahllokal Grundschul-Standort Werth: Am Kiwitt, An der Kapelle, Barkhorst, Deichstraße, Der lege Weidendeich, Dierteweg, Eversstraße, Friedhofsweg, Gutsweg, Höftgraben, Isselaue, Landweg, Liederner Straße, Schüttensteiner Straße, Suderwicker Straße, Teppelweg, Vogelhorst, Weidenweg, Zum Hagebrook, Zur Mühle.

Wahlbezirk 13

Wahllokal Grundschul-Standort Werth: Am Bahndamm, Binnenstraße, Deichstraße, Im Neußpand, Isselhöwwe, Kampkesdeich, Kopplersweij, Milchstraße, Münsterlandtor, Neuer Wall, Pendeweg, Schlockhorststraße, Wiesenstraße, Zehntweg.