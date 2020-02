Versuchte Sprengung von einem Geldautomaten in Emmerich

Emmerich. Unbekannte Täter haben in Emmerich versucht einen Geldautomaten zu sprengen. Kurz darauf kam es zu einem Unfall auf der A 12.

+++Update+++ Am Freitagmorgen gegen 4 Uhr haben mehrere Täter versucht, einen Geldautomaten in Emmerich an der Ostermayerstraße, in der Nähe der Spielhalle, zu sprengen. Zeugen hätten drei Täter bei der Flucht beobachtet, berichtete die Sprecherin der Kreispolizeibehörde Kleve. In zeitlicher Nähe zur Tat kam es auf der A12 in den Niederlanden zu einem Verkehrsunfall mit zwei Todesopfern.

Derzeit wird mit Hilfe einer Überwachungskamera in Tatortnähe überprüft, ob der Unfall mit der Tat in Emmerich in Verbindung steht. Der Unfallort sei rund 15 bis 20 Kilometer von dem Geldautomaten entfernt. „Es war ein baugleicher Wagen“, sagte die Sprecherin der Polizei. Zudem solle am Unfallort eine Person aus dem Auto ausgestiegen und weggelaufen sein.

Offenbar ist das Täter-Trio in einem gestohlenen Audi unterwegs, was Bilder der Überwachungskamera zeigten. Ein solches Fahrzeug war auch am Unfall beteiligt, weshalb der Verdacht nahe liegt, dass es sich um die Täter aus Emmerich beim Unfall auf der A12 handelt.