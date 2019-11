Schüler in Rees lernen spielerisch soziale Kompetenz

Rees. An der Realschule in Rees läuft die „Heldenschmiede“. Ein Fachmann für Gewalt-Prävention trainiert spielerisch Siebtklässler. Respekt ein Thema.

Spaß haben die Mädchen und Jungen ganz offensichtlich. Die 13-Jährigen müssen über ein Seil klettern, das in etwa ein Meter Höhe gespannt ist. Nur, wie kommen sie darüber? „Hier geht’s um Gruppen-Dynamik. Und darum, dass man sich gegenseitig hilft, um das Ziel zu erreichen“, erklärt Dominic Daleske. Der 34-Jährige ist unter anderem Trainer- und Fachkraft für Gewalt-Prävention und leitet die „Kompetenz-Schmiede“ an der Realschule.

„Diese Möglichkeit für unsere Siebtklässler bieten wir zum ersten Mal an. Und es läuft prima“, sagt Schulleiter Thomas Wenning. Den Kontakt zwischen Realschule und Kompetenz-Schmiede hatte die städtische Schulsozialarbeiterin Petra Schlebusch-Wingenrath hergestellt. „Die ‘Heldenschmiede’ lief schon letztes Jahr in der Hauptschule sehr erfolgreich“, erzählt sie.

Alles dreht sich um Respekt, Aufmerksamkeit und Disziplin – spielerisch und mit Spaß

Thomas Wennig fand die Idee gut. „Nach der sechsten Klasse, wo ja Schüler oft ausscheiden und zudem die Pubertät mit all ihren Facetten beginnt, endet die manchmal mühsam aufgebaute Klassengemeinschaft“, weiß der Pädagoge. Durch das Konzept der Kompetenzschmiede könne genau diese Gemeinschaft trotzdem wieder entstehen.

Wobei ein Schwerpunkt der zehn Einheiten á 55 Minuten die Gewalt-Prävention ist. „Respekt, Aufmerksamkeit und Disziplin, darum dreht sich das Training“, erklärt Daleske, der u. a. auch Erlebnis- und Zirkus-Pädagoge sowie gelernter Erzieher ist. Wobei die Lehrer beim Angebot der „Heldenschmiede“, sprich dem Sozialkompetenz-Training, ebenfalls mit eingebunden sind.

Zwei Reeser Stiftungen übernehmen die Finanzierung

Vor drei Jahren hatte sich Dominic Daleske mit seiner Kompetenz-Schmiede selbstständig gemacht und ist mit seinem Kollegen Stephan Neu (25), ebenfalls Fachkraft für Gewalt-Prävention und staatlich anerkannter Erzieher, und Kerstin Reich in Schulen unterwegs. Bezahlt werden die Angebote von Kreisen, Kommunen, auch von Schulen selbst.

In Rees trägt schon wie im Vorjahr in der Hauptschule die Reeser „XII-Apostel-Stiftung“ sowie die „Sophia-von-Bocholt’sche Studentenstiftung“ die Kosten von insgesamt 6.000 Euro. Wenn das Kuratorium zustimmt, sagt der Geschäftsführer der beiden Einrichtungen, Otto Kipping, soll das auch im nächsten Jahr wieder geschehen. „Das klingt doch gut“, freute sich der Schulleiter, der sich in Kürze zur ‘Manöver-Kritik’ mit seinen am Training beteiligten Kollegen zusammen setzen will.

„Soziales Kompetenz-Training braucht jede Klasse“

Fest steht, weiß nicht nur der Profi in Sachen Gewalt-Prävention, dass es Mobbing in irgendeiner Form, gerade auch im Netz, an jeder Schule, in jeder Klasse gibt. „Dank des ‘Kompetenz-Trainings’ können wir mit Spielen und Übungen auch die entsprechenden Werte vermitteln. Und die Schüler machen gerne mit“, weiß Daleske aus Erfahrung.

„Ein soziales Kompetenz-Training braucht jede Klasse, überall“, ist sich Daleske absolut sicher. Schulleiter Thomas Wenning stimmt ihm da sofort kopfnickend zu. Allein schon wegen der sozialen Medien. „Was da alles passiert, auch in Sachen Mobbing, kriegen wir alle gar nicht mit“, sagt der 34-Jährige. Deshalb sei es so wichtig, die Kinder in den Klassen wieder zusammen zu bringen.