Rosenmontag: Jecken in Rees forderten „Fridays for Freibier“

Rees. Der 25 Gruppen starke närrische Lindwurm setzte sich am Westring in Bewegung. Gruppen aus Emmerich ließen den Reeser Rosenmontagszug aufblühen.

Die Emmericher „Überläufer“ sind beim Reeser Rosenmontagszug vom Regen in die Traufe gekommen. Doch es fehlte der Sturm wie in Emmerich und als sich der 25 Gruppen starke närrische Lindwurm am Westring in Bewegung setzte, blieb es für die erste dreiviertel Stunde trocken.

Es hat Tradition, dass Nils Rabe als Clown mit der dicken „Trumm“ den Zug anführt, der sich fast pünktlich am Westring in Bewegung setzte. Gleich für Stimmung sorgten die Funkenmariechen des DJK Esserden, die am Samstag mit ihrem Auftritt bei der Reeser Bürgerschützen frenetisch gefeiert wurden. Die Herren des Reeser Karnevalvereins folgten ihnen – unter dem wachsamen Augen ihrer Sahneschnittchen, pardon Sahnehäubchen, so hatten sich die Ehefrauen und Partnerinnen des Vorstandes kostümiert.

Den Bogen vom Nordpol nach Rees gespannt

Berühmt für ihre tollen Kostüme ist die Indiaca Gruppe vom TV Rees. „Rees im Lampenfieber“ lautet ihr Motto. Foto: Thorsten Lindekamp / Funke Foto Services GmbH

Der Thron der Reeser Bürgerschützen war als Fußgruppe unterwegs in Marios World, König Mario Schaffeld natürlich als Supermario mit Prinzessin Peach und Gefolge themenkonform verkleidet. Ebenfalls von der Bürgerschützen in jedem Jahr mit einem Wagen dabei sind die Jungschützen. Sie spannten den Bogen vom Nordpol nach Rees, hatten die Eisbären dabei und plakatierten auf ihrem Wagen ein wichtiges Anliegen: „Fridays for Freibier“.

Die Unentwegten um Michael Wesendonk sind ebenfalls treue Zugteilnehmer. Ihr Wagen beklagte den Notstand: immer noch kein Freibad, kein Krematorium, ein Hallenbad, das oft kaputt ist …. Fehlt hier das Geld? Ihre klare Antwort: „Im Rathaus regieren die Schotten und Rees liegt im Kreis Schottland“, so fuhren 18 Schotten auf dem Wagen mit und schmissen Brötchen, Frikadellen, Schokolade, großzügig gespendet von Bäcker Gerads und den Metzgern Männi Voss und City Voss.

Reeser Kreisel als Buchstabensalat-Fußgruppe unterwegs

Den Fanclub Schalke gibt es seit 20 Jahren in Rees – Grund genug, nicht nur für den Verein die Fahne zu schwenken, sondern auch im Reeser Rosenmontagszug. Ebenfalls als Fußgruppe unterwegs waren die Strichmännchen mit dem Motto „Unterm Strich ist alles besser“, die Millingse Engels und Bengels, 16 Frauen mit ihren Kindern, und der Reeser Kreisel als Buchstabensalat-Fußgruppe.

Inka Helmes hatte nicht nur ihre Funkenmariechen mitgebracht, sondern einen Wagen, der am meisten auffiel. Die rote Lokomotive zog den Zirkuswagen vom DJK Tus Esserden mit 50 Kindern an Bord, allesamt als Tiere verkleidet. Auch die Gruppe Buscher Alarm war mit einem Safari-Wagen dabei, neben den wilden Tieren waren hier auch Forscher dabei.

Die kfd Rees verteilte Blumensamen beim Rosenmontagszug

Die Schlafmützen aus Empel hatten ihren Wagen Lucky Luke in einen Saloon verwandelt. Und da sie am Sonntag nicht mit im Emmericher Zug zogen, quollen ihre Kartons mit Wurfmaterial über. „Die Kolping geht als Gärtner mit und macht Reeser Bienen fit.“ Dazu wurden Blumensamentütchen geworfen und Äpfel verteilt.

Das Tambourcorps Rees hatte sich als Hühner verkleidet. Foto: Thorsten Lindekamp / Funke Foto Services GmbH

Auch die kfd Rees verteilte Blumensamen. Als Blumen verkleidet, positionierten sich die Frauen für Blumen – statt Steingärten: „Gen Kies en Stehen vör onse Döör, wej plante Blümkes ons dorvör!“ Auch die Rääße Familys haben am Westring noch „Alle Bienen im Stock“. Nicht nur verkleidete, sondern auch echte Bienen(er) waren unterwegs, das Tambourcorps Bienen, der 11. Zug mit „20 Jahre wilde Zeit“ als Fußgruppe und mit dem Wagen Bie-Re, nicht nur Biere sondern auch M&M-Konfekt wurde von den Bienenern und Reesern verteilt.

Alte Lampenschirme sturmsicher montiert

Berühmt für ihre tollen Kostüme ist die Indiaca Gruppe vom TV Rees. „Rees im Lampenfieber“ lautet ihr Motto. Auf dem Inlett von Bauhelmen haben sie alte Lampenschirme sturmsicher montiert, die Schirme waren zudem kunstvoll gestaltet waren. Welch’ tolle Idee! Vom TV Rees machte sich auch die Völkerballtruppe als „Mensch ärgere dich nicht“-Figuren auf den Weg. Eine ebenfalls sehenswerte Gruppe und erstmals dabei waren die „Haarchaoten“ um Friseurmeisterin Stefanie Drommelschmidt-Langert.

Bereits am Samstag um 20.10 Uhr hatte der Emmericher Raven Olschewski zum Telefon gegriffen und für seine KKE Knicksköpfe mit dem Wagen Karnevalaxie um Asyl beim Reeser Rosenmontagszug gebeten. Er hatte ebenso wie Kevin Wolff aus Emmerich mit dem Wagen Jukebox Glück, der um 21.30 Uhr Präsident Frank Schenk in Rees kontaktierte. Beide Wagen waren eine Bereicherung für den Reeser Zug.

Emmericher verteilten Blumen in Rees

Jede Menge Blumen, sogar Kerzenleuchter und Süßigkeiten verteilten die Emmerich in Rees. Dank der großzügig verteilten Blumenpracht blühte Rees gestern schon auf. Und Wasser bekamen nicht nur die Blumen ausreichend. Damit wurden auch die Zuschauer bedacht, die teilweise mit Bollerwagen gut kostümiert in die Stadt gekommen waren, um dort den Zug zu schauen und zu feiern. Gut, dass es das Zelt als Zufluchtsort gab. Lautete doch das Zugmotto: Hämme wej ok genn Kneipe mehr, Fastelovend fiere wej bes märge.“ Doch um 21 Uhr wird die Musik abgedreht.

Für Musik sorgten die in Rees höchst wollkommene Eendracht Etten, das Tambourcorps Rees als Hühner verkleidet mit Hahn Michael Roos, das Tambourcorps Bienen und das Grenzland Tambourcorps Anholt.