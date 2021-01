Reeser Kinder sammeln für Flüchtlingshilfe Mittelamerika

Im Rahmen eines schulischen Projekts ihrer Praxisintegrierten Ausbildung (PiA) zur Erzieherin führte die Auszubildende Jana Neinhuis eine Sammelaktion in ihrer Einrichtung durch. Gemeinsam mit den Kindern der Bienengruppe des St. Irmgardis Kindergartens in Rees erarbeitete sie im November das Thema „Teilen“.

Rees Auszubildende Jana Neinhuis hat mit den Kindern der Bienengruppe des St. Irmgardis Kindergartens Rees eine Sammelaktion durchgeführt.

Im Rahmen eines schulischen Projekts ihrer Praxisintegrierten Ausbildung (PiA) zur Erzieherin führte die Auszubildende Jana Neinhuis eine Sammelaktion in ihrer Einrichtung durch. Gemeinsam mit den Kindern der Bienengruppe des St. Irmgardis Kindergartens in Rees erarbeitete sie im November das Thema „Teilen“.

St. Martin dient als Vorbild

Nachdem die Kinder aus dem Leben des Heiligen Martins erfuhren, wurde schnell eine Brücke zum Thema gebaut. Für die Kinder war es fast selbstverständlich, dass man Spielsachen und Bastelmaterial mit Kindern aus ärmeren Ländern der Welt teilt.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Emmerich, Rees und Isselburg. Den E-Mail-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]

Daraufhin wurden viele Spenden von den Kindern zusammengebracht und ein Paket an die Flüchtlingshilfe Mittelamerika e.V. gepackt. Aufgrund der aktuellen Lage konnte das Paket leider erst in der vergangenen Woche an Ramona Lörcks (Mitarbeiterin der Organisation) in der Kita übergeben werden.

Jana Neinhuis bedankt sich ausdrücklich noch einmal bei den Eltern für ihre Spende.