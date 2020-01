Reeser Hotel Rheinpark verzeichnet mehr Hotelgäste in 2019

Dirk Salzsieder arbeitet im Mai dieses Jahres zwei Jahre als Hoteldirektor in Rees. Dass sich im Jahr 2019 die Auslastung des Hotels Rheinpark um zehn Prozent gesteigert hat, freut ihn besonders. Nun arbeitet er weiter daran, Hotel und Restaurant mit Leben zu füllen. Beispielsweise mit Live-Konzerten.

Gelungen ist Dirk Salzsieder das Buchungsplus durch eine Verbesserung der Vertriebsmöglichkeiten in der digitalen Bewerbung auf verschiedenen Portalen. Doch das Geschäft ist nicht einfach, insbesondere wenn es um Tagesgäste geht. „Ist es zu heiß, bleiben sie zuhause, wenn es regnet sowieso“, weiß der Hoteldirektor. So war es auch in diesem Sommer, der für die Terrasse vielfach zu heiß war und dem sich dann Regenmonate anschlossen. Dennoch haben sich die neuen Palettenmöbel amortisiert, die in der eigenen Werkstatt in Neukirchen-Vluyn gefertigt wurden. Für das dortige Hotel der Aaldering-Gruppe zeichnet sich Salzsieder ebenfalls verantwortlich.

Auch im Winter werden die Sitzplätze gerne genutzt

Wenn sich jetzt die ersten Sonnenstrahlen sehen lassen, werden die Palettensitze mit Kissen bestückt und sofort benutzt. Dennoch ist der Januar ein harter Monat fürs Geschäft. Daher bleibt die Küche bis März mittags geschlossen, Montag bis Donnerstag kann ab 17 Uhr kann gespeist werden. „Es rechnet sich nicht anders“, argumentiert Salzsieder.

Leider profitiert das Hotel in Rees auch nicht von den großen Messen in der Landeshauptstadt. „Höchstens wenn sie auf dem Hin- oder Rückweg hier übernachten.“ So kann sich der Hoteldirektor auch vorstellen, dass es schwer wird, einen Pächter für das Drei-Giebel-Haus neben dem Kanuclub zu finden, denn „Gastronomie am Rhein ist ein reines Saisongeschäft, anders als bei einem Hotel“.

Aktuell bietet die Küche im Rheinpark Wild an, das vom Seniorchef, der passionierter Jäger ist, frisch angeliefert ist. „Hasenpfeffer steht auf der Karte“, so Salzsieder.

Sehr gut aufgestellt sei das Hotel mit jungem Personal. „Wir haben viele Praktikanten hier, aktuell fünf Azubis. Selbst die Schüler aus Rees, die hier als Aushilfen jobben, sind eine feste Bank, absolut zuverlässig“, lobt der Hoteldirektor, der gerade mit einem Schüler der Rheinschule einen Ausbildungsvertrag zum Hotelfachmann abgeschlossen hat.

Pächter für Wellnessbereich gesucht

Schwierig ist es hingegen für den Wellnessbereich Personal zu finden. „Hier würden wir die Abteilung auch gerne vermieten“, wirbt Salzsieder.

Diskussionsbedarf gab es in der Stadt bezüglich der Auslastung der ansässigen Restaurants, wenn große Reisebusse unangemeldet in Rees Station machen und die Besucher der Stadt Essensmöglichkeiten suchen. „Ich habe die Busunternehmen angesprochen und darum gebeten, dass sie sich rechtzeitig anmelden, damit wir uns alle darauf vorbereiten können.“

In der kommenden Sitzung des Reeser Wirtschaftsforums steht Dirk Salzsieder als erster Vorsitzender zur Wahl und wird sich in dieser Position bestimmt auch vermehrt um Tourismus in der Stadt kümmern.

Zukünftige Veranstaltungen im Hotel Rheinpark

Die nächste Veranstaltung im Rheinpark ist der Livemusik-Abend Bock auf Rock mit Klaus Puchmüller am 2. Februar ab 19 Uhr, Einlass 18 Uhr, Ende 23 Uhr.

Vom 8. bis zum 24. Mai wird Karl Reintjes seine Werke „Klangwelten“ im Restaurant und in der Lobby des Hotels ausstellen.