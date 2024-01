Rees: Wer beim Büttenabend Orden Haffener Original bekam

Rees-Haffen Der Haffener Karnevalsverein feierte seinen Büttenabend und das 50-Jährige der Tanzgarde. Das Motto diesmal: „Karneval im Weltall“.

Raumschiffe auf großen Schwarzlichtbildern. Über der Bühne hängen Bilder mit zwei großen Astronauten. Housten, wir haben kein Problem, nur Frohsinn, denn wir haben Karneval. Der Büttenabend des Haffener Karnevalsvereins (HKV) 1851 fand am Samstag unter dem Motto „Karneval im Weltall“ statt. Dementsprechend machte Moderator Marvin Paß die Gäste erst einmal auf einige Sicherheitsregeln aufmerksam: „Um nicht beim Verlust der Erdanziehungskraft unter die Decke zu fliegen, müsst ihr euch von eurem Nachbarn festkleben lassen oder so viel Alkohol trinken und Pommes essen, dass ihr das alles gar nicht mehr mitkriegt.“

Das Prinzenpaar wurde hinters Licht geführt

Nachdem der Fanfarencorps CCL Wesel die Stimmung im Saal ausreichend aufgeheizt hatte, wurdedas aktuelle Prinzenpaar Matthias I. (Berresheim) und Prinzessin Isabell I. (Wehofen) begrüßt. In ihrer Rede verrieten die beiden, wie sie hinters Licht geführt wurden und zu ihren Ämtern kamen. „Seit dem 11.11. schon im Amt, stehen wir hier in rotem Samt. Die ersten Termine haben wir schon gemeistert und sind total begeistert“, begann Prinz Matthias seine Büttenrede.

Die Tanzgarde feiert in diesem Jahr 50-jähriges Bestehen. Entsprechend standen diverse gelungene Tänze im Fokus. Foto: Thorsten Lindekamp / FUNKE Foto Services

Karin Ostendorf wurde als „Haffener Original“ ausgezeichnet.

Im Anschluss an den Gardetanz bekam das kleine Prinzenpaar seinen großen Auftritt. Auch die jungen Damen der Tanzgruppe sowie die Crazy Girls konnten zeigen, was der Nachwuchs so draufhat. Der Abend gehörte insbesondere den Tänzerinnen des HKV, da die Tanzgarde an diesem Abend ihr 50-jähriges Bestehen feierte. Aus diesem Grund nahmen an dieser Veranstaltung auch zahlreiche ehemalige Mitglieder der Tanzgruppe teil. Die Gründerin Margret Komescher wurde für ihren langjährigen Einsatz geehrt. ihre Tochter Karin Ostendorf wurde als Haffener Original ausgezeichnet.

Karneval im Weltall? Ja, sogar bis in den Himmel, wenn die Engel schon mitfeiern. Foto: Thorsten Lindekamp / FUNKE Foto Services

Ich muss mich bei den vielen Helfern, den Näherinnen, den Unterstützern bei der Musikzusammenstellung und auch bei den kreativen Tänzerinnen bedanken – was wäre ich nur ohne euch Karin Ostendorf - Ordensträgerin Haffener Original

Ostendorf war 37 Jahre lang bei der Tanzgarde aktiv, erst als Tänzerin unter ihrer Mutter und später als Trainerin. Monika Tareidos und Silke Reinders erinnerten an gemeinsame Auftritte, Fahrten, Kostümproben und Videoabende: „Sie hatte immer eine Engelsgeduld mit uns, dabei war sie ein enormes Organisations- und Improvisationstalent.“ Karin Ostendorf war von der Auszeichnung sichtlich überrascht und freute sich: „Ich muss mich bei den vielen Helfern, den Näherinnen, den Unterstützern bei der Musikzusammenstellung und auch bei den kreativen Tänzerinnen bedanken – was wäre ich nur ohne euch.“

Tatkräftiger Einsatz bei Halderner Männerballett

Die aktuelle Garde wird von Sabrina Geerts trainiert, bei einem weiteren Showtanz konnte diese ihr Können unter Beweis stellen. Einen vergnüglichen Tanzauftritt legte auch das Halderner Männerballett hin, unter tatkräftiger Mitwirkung von Karnevalspräsident Martin Sent, sowie Marvin Paß und Andreas Geerts.

Weitere närrische Termine Am Sonntag, 28. Januar, um 15.11 Uhr wird in Haffen weiter Karneval gefeiert. Dann stürmen die Kinder des HKV gemeinsam mit denen des Karnevalsvereins 4242 Rees 4 die Schützenhalle in Haffen. Am Freitag, 2. Februar, geht es um 18.11 Uhr dort mit dem Frauenkarneval weiter. Mit dem Rosenmontagszug am 12. Februar um 11.11 Uhr und dem anschließenden Prinzenball endet die diesjährige Session.

Auch die Büttenbeiträge von Entertainerin Hilla Heinen, Sabrina Geerts und Thilly Meesters brachten den ganzen Saal zum Lachen. Letztere ließ sich als Kuhstall-Liesel über ihren Herbert im Vorruhestand aus: „Der sagt immer, er habe einen Gendefekt und könnte Schmutzpartikel nicht sehen, daher habe er einen Saugroboter namens Helene Wischer angeschafft.“

Das offizielle Programm endete mit einem großen Finale mit dem Fanfarencorps. Im Anschluss wurden die Tische umgeräumt und ausgiebig weitergefeiert, erst mit der Emmericher Band Dörmakar und anschließend mit einem DJ Feuchtfröhlich.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Emmerich / Rees / Isselburg