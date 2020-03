Polizeibericht Rees: VW Polo von Grundstück in Esserden entwendet

In der Nacht von Samstag, 29. Februar, auf Sonntag entwendeten Unbekannte an der Esserdener Straße einen in der Grundstückseinfahrt des Besitzers geparkten VW Polo mit dem amtlichen Kennzeichen KLE-SJ 21.

Der Reeser Fahrzeughalter hatte den weißen Polo 6R am Samstagabend gegen 20 Uhr in der Grundstückseinfahrt abgestellt und verschlossen. Am Sonntagmorgen gegen 10 Uhr bemerkte er den Diebstahl und informierte die Polizei.

Hinweise an die Polizei

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Emmerich unter 02822/7830 entgegen.