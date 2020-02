Rees: Verunglückter Audi stand im Feld, Fahrer ist flüchtig

Mehr. Grüner Audi A4 wurde auf einem Feld in Rees-Mehr gefunden. Er war wohl verunglückt, der Fahrer türmte. Die Fahrzeugnummer wurde herausgetrennt.

Ein Zeuge meldete der Polizei am Freitag gegen kurz nach 7 Uhr einen Pkw, der sich neben der Galaystraße in Rees-Mehr in einem Feld befand. Den Spuren nach war der unbekannte Fahrer des grünen Audi A4 auf der Bislicher Straße in Richtung Deichstraße unterwegs gewesen und dann beim Abbiegen nach rechts auf die Galaystraße nach links von der Fahrbahn abgekommen. Dabei kollidierte er allem Anschein nach mit einem Verkehrszeichen und fuhr sich anschließend im Feld fest.

Fahrgestellnummer wurde herausgetrennt

Der unbekannte Fahrer türmte anschließend und ließ den beschädigten Wagen mit offener Fahrertür, offenen Fenstern und mit Schlüssel im Zündschloss zurück. An dem Audi befinden sich keine Kennzeichen, allerdings eine auffällige Beschriftung Audi Zentrum Rosenheim. Die Fahrgestellnummer wurde herausgetrennt.

Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass der Wagen zuvor gestohlen wurde. Die Polizei fragt nun: Wer kann Hinweise zu dem Wagen oder zum Unfall machen? Hinweise bitte an die Polizei Emmerich unter 02822 7830.