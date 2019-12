Rees. 14 Bäume am Marktplatz in Rees hat der Verkehrs-und Verschönerungsverein mit reichlich Licht verziert. 400 Lichterketten sorgen für das Licht.

Rees: Verschönerungsverein lässt Bäume am Markt aufleuchten

Wem am Markt neuerdings ein Licht aufgehen sollte, braucht sich darüber nicht zu wundern. Denn tatsächlich ist es jetzt in der dunklen Jahreszeit wesentlich heller als bisher.

Der Grund dafür sind die kunstvoll um vierzehn Bäume geschwungenen Lichter, für die der Verkehrs-und Verschönerungsverein Rees (VVV) verantwortlich zeichnet. „Wir haben jetzt die Bäume fertig, wo wir seit zwei Jahren mit dran sind“, freute sich Bernd Hübner, der erste Vorsitzende des VVV, über die neuen „strahlenden Ansichten“ auf dem Marktplatz „von der Sparkasse bis zu der Pumpe.“

Über 400 Lichterketten sorgen für die Erleuchtung am Markt

Über 400 Lichterketten sorgen für helles Licht – insgesamt über 1800 Meter machen das insgesamt aus. „Ein Mitglied von uns, Walter Rohm, hatte das so in Bayern gesehen und daraufhin schon Renate Belting von der Reeser Werbegemeinschaft angesprochen.“

Alle Ketten sind mit neuestem LED-Licht ausgestattet und gekoppelt an die neuen Straßenlaternen. „So brennen die Lampen nicht unnütz tagelang, sondern sie gehen aus, wenn es hell wird und abends bei Einbruch der Dämmerung gehen sie an.“

20.000 Euro hat die Aktion am Reeser Markt gekostet

Zahlreiche Sponsoren – von der Sparkasse und der Volksbank bis hin zu Reeser Unternehmen und einigen Privatpersonen – hatten von sich aus insgesamt 7700 Euro in das Projekt mit eingebracht.

Hell leuchten die Bäume vor dem Rathaus in Rees. Foto: Thorsten Lindekamp / Funke Foto Services GmbH

Die VVV hatte sich daran mit insgesamt 20.000 Euro beteiligt. „Die Höhe der Summe war auch der Grund dafür, warum wir das Ganze in zwei Schritten gemacht haben – 2018 den ersten Teil und jetzt 2019 die restlichen Bäume.“ Die Idee dahinter ist, „dass die Stadt die Lichter Ende Oktober anstellt und Ende März wieder ausmacht, um die dunkle Jahreszeit zu beleuchten.“

Weitere Projekt sind schon angedacht

Über das Baumprojekt hinaus macht sich der VVV auch darüber Gedanken, wie man die City weiter attraktivieren kann. „So ein kleiner Weihnachtsmarkt, hier so in der Ecke zwischen Bürgerhaus und Café Rösen und damit bescheiden und klein anzufangen“, das hält Hübner für eine ganz gute Idee.

Und auf der Freifläche des Marktes könne man vielleicht mit einem Wasserspiel oder einem lichtbegleiteten „Rheinverlauf“ im Sommer punkten.

>> Der VVV ist ein reger Verein in Rees

Der VVV wurde 1900 gegründet. Seither hat er viel in der der Rheinstadt bewegt. So etwa 2016 die Übergabe des renovierten Trafoturms Grietherbusch an die Öffentlichkeit. Zudem unterstützte der Verein die erfolgreiche Ausstellung „Alltagsmenschen“. Regelmäßig gibt der VVV auch einen Kalender heraus. Der für 2020 ist im Übrigen bereits ausverkauft.

Alle wichtigen Informationen zu den Terminen des Vereins, aber auch den zahlreichen Projekten, gibt es im Internet nachzulesen. Hier ist auch hinterlegt, wie man Mitglied werden kann. Zu finden sind die Informationen unter vvv-rees.de.