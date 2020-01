Haldern. Das Weihnachtsspiel 2019 des Gewerbevereins Haldern ist abgeschlossen. Gewinner konnten sich über Gutscheine im Wert von 800 Euro freuen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rees: Verein gibt Gewinner des Weihnachtsspiels bekannt

Das Weihnachtsspiel 2019 des Gewerbevereins Haldern ist abgeschlossen. Und auch die Gewinner der Warengutscheine im Gesamtwert von 800 Euro sind bereits ermittelt und konnten sich freuen.

An der Verlosung der Preise konnte jeder teilnehmen, der seinen erworbenen Bildband „Datt Dorf“ mit den dazugehörenden Bildern vervollständigt hatte. Die Bilder wurden in der Adventszeit beim Einkauf in den Halderner Geschäften ausgegeben.

Königspaar übergab die Preise

Das Halderner Schützenkönigspaar, Luzie und Ulli Uebbing, hat die Gewinner des Halderner Weihnachtspiels 2019 im Drostenhof gezogen. Den ersten Preis, einen Warengutschein von 150 Euro, gewann Tobias Helling. Der zweite Preis, ein Warengutschein im Wert von 100 Euro, ging an Sigrid und Dieter Bauhaus. Den dritten Preis, einen Warengutschein im Wert von 50 Euro, gewann Willi Hekers.

Es wurden noch weitere 20 Warengutscheine im Wert von 25 Euro ausgelost. Die Gewinner werden telefonisch benachrichtigt, so der Gewerbeverein Haldern.

Spende an den Verein Heimlich Erfolgreich

Anlehnend an das Alter des Ortsteils Haldern, der seit 979 Jahren besteht, unterstützt der Gewerbeverein Haldern mit der Weihnachtsverlosung den Verein Heimlich Erfolgreich mit 979 Euro zum Erhalt des Halderner Jugendheims.

Diejenigen, denen noch Bilder in ihrem Bildband fehlen, können sich gerne im Drostenhof bei Gregor Stevens unter 02850/4919444 melden.