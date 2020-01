Rees. In der Stadt Rees wurden am Wochenende an gleich mehreren Stellen im historischen Stadtkern unschöne Papierberge entdeckt. Stadt reagiert nun.

Rees: Unschöne Papierberge verschmutzen den Stadtkern

Von Einheimischen und Besuchern der Stadt Rees wurden am Wochenende an gleich mehreren Stellen im historischen Stadtkern unschöne Papierberge wahrgenommen. In der Vergangenheit wurden Papier und Kartonage unabhängig von der städtischen Abfallentsorgung auch durch private Unternehmen abgeholt, was in den letzten Wochen offensichtlich wohl nicht mehr geschehen ist.

Dennoch wurde das Papier an den Straßen deponiert, was die Stadt Rees aus optischen Gründen bereits zum wiederholten Male durch Mitarbeiter des städtischen Bauhofbetriebes hat entfernen lassen.

Wilde Müllkippen wirken sich auf die Abfallgebühren für Jedermann aus

Die Stadt möchte nun darauf hinweisen, dass die Kosten für die Entsorgung durch den Bauhof durch die Allgemeinheit zu tragen sind und sich erhöhend auf die Abfallgebühren für Jedermann auswirken. Insofern appelliert die Stadt, die Papier- und Kartonagenabfälle künftig über die blaue Tonne oder bei größeren Mengen kostenlos beim Wertstoffhof am Melatenweg zu entsorgen.

Der Wertstoffhof ist in der Wintersaison freitags von 14 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 13 Uhr geöffnet.

Ordnungsamt hat einige Verursacher ermittelt

Da es sich im Fall der Lagerung auf der Straße um eine verbotene Müllentsorgung handelt, hat das Ordnungsamt bereits vor Tagen entsprechende Ermittlungen eingeleitet und etliche Personen und Gewerbetreibende ausgemacht, die dort ihre Kartons abgelegt haben.

Diese wurden bereits unmittelbar nach dem Jahreswechsel über die Situation informiert und aufgefordert, ihre Abfälle vom Gehweg zu entfernen und eigenverantwortlich zu entsorgen.