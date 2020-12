Rees: Unbekannte schlagen Scheibe eines Kindergartens ein

Unbekannte sind in einen Kindergarten in Rees-Haffen eingebrochen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Rees Unbekannte haben die Scheibe eines Kindergartens in Rees-Haffen eingeschlagen. Anschließend durchsuchten die Einbrecher mehrere Räume.

Bislang unbekannte Täter schlugen im Zeitraum von Mittwoch, 12 Uhr, bis Montag, 11 Uhr am Kindergarten in der Velthuysenstraße in Rees-Haffen eine Scheibe im ersten Obergeschoss ein. Der oder die Täter gelangten vermutlich über ein Flachdach an die Gebäudeseite und ins Obergeschoss.

Danach durchsuchten die Unbekannten mehrere Räume und hebelten an einer verschlossenen Tür. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Ob die Einbrecher etwas entwendeten, ist bislang nicht bekannt.

Polizei bittet um Hinweise

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Emmerich telefonisch unter 02822/7830 entgegen.