Rees. Kulturamt der Stadt Rees bietet im kommenenden Jahr wieder ein abwechslungsreiches Kindertheaterprogramm für kleine Zuschauer an.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rees: Theaterprogramm für Kinder im Bürgerhaus vorgestellt

Auch im kommenden Jahr bietet das Kulturamt der Stadt Rees wieder ein abwechslungsreiches Kindertheaterprogramm für kleine Zuschauer an.

11. Januar: Krümelmucke

Am Samstag, 11. Januar, geht es mit der „Krümelmucke“ los. Filipina Henoch (Gesang) und Marcus Kötter (Gitarre) begeistern mit einfühlsamen Texten und wundervollen Melodien. „Mitmachen, mitsingen und dazu tanzen“, lautet das Motto. Zur wunderschönen Akustikbegleitung erweckt Henochs Stimme die Krümelmucke-Wesen zum Leben. Das Stück ist für Kinder ab drei Jahren geeignet.

7. März: Bremer Stadtmusikanten

Am Samstag, 7. März, zeigt das Theater Tredeschin aus Stuttgart „Die Bremer Stadtmusikanten“. Esel, Hund, Katze und der bunte Hahn machen sich mit ihren Instrumenten auf den Weg nach Bremen. Ihre Erlebnisse unterwegs zeigt das komödiantische Märchenspiel mit Handpuppen. Das Stück ist für Zuschauer ab vier Jahren geeignet.

25. April: Maxx Wolke, der Traumtüftler

Traumreparaturen aller Art übernimmt am Samstag, 25. April, Maxx Wolke. Maxx ist Traumtüftler von Beruf und muss täglich die Träume der kleinen und großen Menschen auf der Erde wieder in Ordnung bringen, dabei hat er so viel zu tun, dass er selbst seine eigenen Träume schon vergessen hat. Die Reise zu spannenden Begegnungen, unbekannten Gefahren, sentimentalen Momenten, lustigen Erlebnissen und neuen Erkenntnissen wird vom Theater Don Kidschote aus Münster auf die Bühne gebracht und ist für Kinder ab vier Jahren geeignet.

10. Oktober: Froschkapelle in letzter Minute

Am Samstag, 10. Oktober, zeigt das Theater Töfte aus Halle/Westfalen das Stück „Froschkapelle in letzter Minute“ für Zuschauer ab vier Jahren. Die Froschkönigin von Schottland ist unglücklich, denn das Ungeheuer von Loch Ness treibt noch immer seine Späße mit ihrem Volk. Doch Puck, der gutmütige Poltergeist, kennt die Lösung! Mit magischem Zauber und Verwandlungen, mit geheimnisvollen Kochkünsten und dank des größten Dudelsacks der Welt, den die mutigen Kinder aus dem Publikum ertönen lassen, gelingt es nach spannender und turbulenter Jagd, „Nessie“ zur Vernunft zu bringen.

14. November: Weihnachtsbesuch bei Pettersson und Findus

Bereits am Samstag, 14. November, bekommen Pettersson und Findus Weihnachtsbesuch. Die Beiden sind im Wald, um einen Weihnachtsbaum auszusuchen, dabei verstaucht sich Pettersson den Fuß, er kann nicht mehr auftreten und für das Weihnachtsfest ist noch nichts vorbereitet. Findus denkt, welch ein trauriges Weihnachtsfest das werden soll. Doch alle Nachbarn kochen und backen für die Beiden und so wird es das schönste und fröhlichste Weihnachtsfest, das Pettersson und Findus je gefeiert haben. Die Aufführung vom Wittener Kinder- und Jugendtheater ist für Zuschauer ab drei Jahren geeignet.

Alle fünf Stücke werden jeweils um 16 Uhr im Reeser Bürgerhaus aufgeführt.



>>> Preise und Programmheft

Eintrittskarten für alle Veranstaltungen gibt es ab sofort in der Touristeninformation, Markt 41, Tel. 02851/51-555 zum Preis von drei Euro für Kinder und vier Euro für Erwachsene. Dort ist auch das gesamte Programmheft erhältlich.