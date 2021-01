Rees: Stellvertretender Wehrleiter legt sein Amt nieder

Rees Aus gesundheitlichen Gründen legt Carsten Rulofs, stellvertretender Feuerwehr-Leiter, sein Amt nieder. Würdigung für den Ehrenamtler.

„Verbindlich, pflichtbewusst, vernünftig und immer im Blick haltend, dass der Feuerwehr-Etat die Stadt Rees nicht über Gebühr strapaziert“, so würdigte Bürgermeister Christoph Gerwers den scheidenden stellvertretenden Wehrleiter Carsten Rulofs.

Auf eigenen Wunsch und aus gesundheitlichen Gründen hatte Rulofs sein Ehrenbeamtenverhältnis als stellvertretender Leiter der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Rees zum 1. Januar 2021 niedergelegt. Der 45-Jährige ist seit 30 Jahre in der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Rees engagiert. Im Alter von 15 Jahren gehörte er zu der ersten Generation der damals neu gegründeten Jugendfeuerwehr in Millingen. In der Folge war Carsten Rulofs auch in leitender Funktion tätig. So machte sich der heutige Stadtbrandinspektor unter anderem von 2001 bis 2010 als stellvertretender Löschzugführer in Millingen verdient und bekleidete seit 2010 schließlich das Amt des stellvertretenden Wehrleiters.

Die Nachfolge wird noch geregelt

Neben dem Bürgermeister bedankte sich auch Frank Postulart, Leiter des Ordnungsamtes und verwaltungsseitig hauptverantwortlich für die Feuerwehr, bei Carsten Rulofs: „Du warst einer unserer wichtigsten Ansprechpartner und wir haben deinen Rat gerne eingeholt“, lobte Postulart die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Gerwers und Postulart wünschten Rulofs eine schnelle Genesung.

Die Nachfolge von Carsten Rulofs wird kurzfristig von Wehrführung und Verwaltung besprochen und geregelt.

