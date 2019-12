Rees: Stella Scholaja trat beim Supertalent-Finale auf

Es war eine großartige Bühnenshow, die einer Helene-Fischer-Show in nichts nachstand. Stella Scholaja aus Rees war in Zagreb ins Finale der kroatischen TV-Sendung Supertalent gekommen und lieferte einen bombastischen Auftritt.

Dass sie nicht siegte, mag damit zu tun zu haben, dass nicht Gesang sondern eine Transform-Crew, die durch Tanzen Geschichten erzählen, Jury und Zuschauer überzeugte.

Ihre Stärke ist ein Supertalent

Stella Scholaja erntete großes Lob der Jury. So sagte Jurorin Martina nach Stellas Auftritt: „Ich bewundere dein Lächeln und ich wünschte, dieses Lächeln wäre öfter auf meinem Gesicht als es ist, und ich wünschte, wir könnten alle diese Tiefe und Stärke tragen. Deine Stärke ist definitiv ein Supertalent“ und Jurorin Maya bescheinigte Stella, dass dies ihre bisher beste Leistung gewesen sei.

Stella Scholaja aus Rees beim Supertalent-Finale am 23. Dezember in Zagreb. Foto: Toni Scholaja

So beschreibt auch der Sender Nova TV, der die Live-Show übertrug, im Internet Stella als „ein Mädchen, das uns allen als Inspiration dienen kann. Trotz der Krankheit, die es ihr selbst bei alltäglichen Aufgaben schwer macht, gibt Stella nicht auf. Wurden Sie von Stella berührt? Ja, es ist pure Emotion!“ Stella sah das Vorsprechen, das Halbfinale und schließlich das Finale als eine Gelegenheit, allen zu zeigen, dass man nicht aufgeben sollte.

Das Leben kann schön sein, egal was passiert

Im Finale sang Stella ihren Song „Miracle“, in dem sie ihr Schicksal thematisiert. Nova schreibt: „Für Stella ist Musik ihre Therapie und sie verwandelt all ihre Gefühle in Texte. Sie möchte eine berühmte Musikerin werden, um auf die Krankheit der Muskeldystrophie aufmerksam zu machen und die Botschaft zu vermitteln, dass das Leben schön sein kann, egal was passiert.“ Deshalb richtete sie auf der Bühne ihr Schlusswort an alle Mädchen und Jungen, die sich alleine fühlen: „Macht weiter, es lohnt sich, an sich selbst zu glauben.“ Ihr Auftritt wurde vom Publikum mit tosendem Applaus belohnt.

Nach fünf Tagen in Zagreb ist Stella zurück in Rees. Es waren anstrengende Tage, aber sie haben ihr unglaublich viel Freude bereitet, auch ohne das Supertalent von Kroatien geworden zu sein.

Der Auftritt ist im Internet zu sehen unter https://www.youtube.com/watch?v=DxGOTh5NZVA