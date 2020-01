Rees: Schleuse in Bienen wird noch im Januar abgerissen

Der Startschuss kann fallen: Für 2,2 Millionen Euro wird die Schleuse in Bienen neu errichtet. „Der Bauauftrag ist vergeben“, bestätigte jetzt Holger Friedrich, Geschäftsführer des Deichverbandes Bislich-Landesgrenze. Noch im Januar soll mit dem Abriss der über 100 Jahre alten Anlage begonnen werden.

Damit wird das letzte, etwa 110 Meter lange Teilstück des Deiches an der Dores-Albrecht-Straße zwischen Bienen und Praest in Angriff genommen. Der Deich selbst ist auf dieser Strecke inzwischen saniert. Aufgrund der neuen Deichgeometrie – der Deich ist jetzt nicht mehr 30, sondern 60 Meter breit – und den Ansprüchen an die Standsicherheit konnte die alte Schleuse nicht erhalten bleiben, sagt Projektleiter Dennis Steffen.

Borkener Firma hat Zuschlag erhalten

Abriss und Neubau der Schleuse wird die Borkener Firma Stewering GmbH & Co. KG ausführen. Sie hat sich bei der europaweiten Ausschreibung durchgesetzt. Anlaufen können die Bauarbeiten in Kürze, weil entsprechende Vorbereitungen getroffen wurden. So gibt’s bereits einen geschlossenen Ringdeich um die Baustelle. Steffen: „Ein ausgeklügeltes Bauablauf-Konzept sorgt dafür, dass die neue Schleuse bis Ende des Jahres fertiggestellt werden kann.“

Die Tage der alten Schleuse in Rees-Bienen sind gezählt. Foto: Deichverband Bislich-Landesgrenze

Über den Schleusengraben in Bienen wurde und wird übrigens das Hinterland dort entwässert. „Bei Hochwasser bleibt die Schleuse geschlossen, um das Hinterland zu schützen“, erklärt Holger Friedrich.

Altes Gestänge vom Tor-Antrieb für Heimatverein

Mit einem weinenden und einem lachenden Auge wird das Ende der alten Schleuse in Bienen gesehen. Zwar gewährleisten sanierter Deich und neue Schleuse im Falle eines Falles mehr Sicherheit für die Bürger. Aber sie müssen auch Abschied nehmen von einem alten Bauwerk, an das viele nette Erinnerungen haben. Ein Teil bleibt ihnen aber erhalten.

„Das alte Gestänge für den Antrieb des Schleusentores wird die Baufirma abmontieren. Das erhält dann der Heimatverein in Bienen“, weiß Dennis Steffen. Richtig freuen dürften sich jedenfalls die Radler, wenn das neue Bauwerk freigeben wird. „Dann schließt sich die Lücke im Radwegenetz hier“, sagt der Projektleiter beim Deichverband. Endes des Jahres soll die Strecke über den Deich durchgehend befahrbar sein.

Regelmäßige Informationen vom Baufortschritt im Internet

Dass es nun endlich weiter geht, erfreut auch den zuständigen Heimrat Harry Schulz, der bereits den Deichbau-Abschnitt betreut hat. Der Deichverband will regelmäßig auf der Internetseite oder über Facebook über den Baufortschritt informieren. „Möglicherweise ergibt sich im Sommer ja auch die Chance zu einer Baustellen-Besichtigung“, kündigt Harry Schulz schon mal an. Und erinnert an die erfolgreiche Deichbaustellen-Besichtigung in 2018, die großen Anklang in der Bevölkerung gefunden hatte.