Im November ging für das Ehepaar Koepp ein lang ersehnter Traum in Erfüllung: eine Trekkingtour im Himalaya. Wie so viele Bergsteiger wollten sie einmal in Höhen bis über 5000 Meter vordringen. Ganz ohne Hochtourenausrüstung, umgeben von den höchsten Bergen der Welt. Am Donnerstag, 5. März, um 20 Uhr berichtet Annette Wozny-Koepp im großen Saal des Reeser Rathauses von dieser Traumreise nach Nepal.

Die Bildreportage schildert ihre wahrhaft atemberaubende Trekkingtour durch einen noch ruhigeren Teil des Himalaya. Aber ihr Reisebericht zeigt auch ein Land, wie es vielschichtiger kaum sein kann. Die landschaftliche Vielfalt mit den unterschiedlichsten Klimazonen reicht vom subtropischen artenreichen Tiefland bis zur eisigen Bergwelt der Achttausender.

Beeindruckende Begegnungen mit Menschen in Nepal

Die Kinder in Nepal haben ein hartes Leben. Ihr Mut beeindruckte Annette Wozyn-Koepp auf ihrer Reise durch das Land. Foto: Annette Wozny-Koepp

Aber am beeindruckendsten waren für die Reisenden die Begegnungen mit den Menschen. „Wir trafen überall offene und freundliche Menschen, die tief verwurzelt im Hinduismus und Buddhismus Kraft für den harten Alltag finden. Die Informationen im Vorhinein konnten nicht annähernd ein Bild davon vermitteln, wie unglaublich arm die Menschen in Nepal sind und wie hart ihr Alltag ist“, erzählt Annette Wozny-Koepp.

„Kleine Kinder wachsen in der Kälte auf, ohne warmes Wasser, Strom, Kinderwagen oder gar Spielzeug. Alles wird per Handarbeit verrichtet, egal ob es sich um das Tragen von schweren Gegenständen, Feldarbeit, Bauarbeiten, Bäumefällen oder das Waschen von Kleidung und Geschirr mit kaltem Bergwasser handelt. Schon die jüngsten Kinder gehen mit Badelatschen alleine lange Strecken durch Geröll und vorbei an steilen Abhängen zur Schule, während es uns als Trekkern mit Bergschuhen bereits mulmig wird.“

Umrundung des Manaslu als Höhepunkt

Die Umrundung des Manaslu in Nepal war der Höhepunkt der Reise, die Annette Wozny-Koepp gemeinsam mit ihrem Ehemann unternahm. Foto: Annette Wozny-Koepp

Höhepunkt der Reise war die Umrundung des Manaslu. Der 8.163 Meter hohe „Berg der Seele“ liegt nahe der tibetischen Grenze. Die beiden überquerten einen 5000er-Pass und übernachteten in ursprünglichen Teehäusern.

Von dieser Wanderung aus den Subtropen hinauf in die tibetisch geprägten Hochtäler berichten die Globetrotter mit teils spektakulären Fotos, eingebettet in Filmsequenzen mit tibetischer Hintergrundmusik. Und sie verbergen nicht, dass die Reise sie – wieder einmal – sehr nachdenklich gemacht hat in Bezug auf unser vom Konsum geprägtes Leben in Europa.

Hier gibt es Karten für die Veranstaltung

Karten zu dieser Veranstaltung der VHS in Rees gibt es zum Preis von 5 EUR, ermäßigt 2,50 EUR nur an der Abendkasse. Einlass ab 19.30 Uhr. Infotelefon VHS Kleve 02821 84777.