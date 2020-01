Rees. Auf der Dellstraße in Rees ist am Donnerstagmorgen eine Bank überfallen worden. Der unbekannte Täter ist auf der Flucht vor der Polizei.

Rees: Räuber überfällt Bank an der Dellstraße und flüchtet

In Rees ist am Donnerstagmorgen offenbar eine Bank überfallen worden. Nach Angaben der Polizei kam es gegen 9 Uhr zu einem Raub auf die Volksbank an der Dellstraße. Ein unbewaffneter Mann konnte bei dem Überfall eine Bargeldsumme erbeuten und ist nun auf der Flucht. Die Polizei hat den Tatort in Rees weiträumig abgesperrt. Mehr Informationen waren zunächst nicht bekannt.

Wir aktualisieren den Artikel laufend.