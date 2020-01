Rees: Nach Überfall läuft Fahndung weiter auf Hochtouren

Der Schreck dürfte der Mitarbeiterin immer noch in den Knochen stecken. Am Donnerstag voriger Woche hatte ein noch unbekannter Täter die Volksbank an der Dellstraße überfallen. Gefasst wurde er noch nicht. „Die Fahndung läuft weiter auf Hochtouren“, bestätigte Corinna Saccaro, Pressesprecherin der Polizei-Leitstelle in Kleve. Nicht gänzlich ausgeschlossen sei, dass es einen weiteren Täter geben könnte, sagte sie.

Es war gegen 9 Uhr, als der Täter am Donnerstag voriger Woche durch einen Seiteneingang in die Reeser Bank gelangte. Zu diesem Zeitpunkt hielt sich nur die 32-jährige Bankangestellte dort auf. Die Glastüre zum Mitarbeiterbereich war noch geschlossen. Sie wird immer erst gegen 9.30 Uhr für Kunden geöffnet.

Täter soll zwischen 50 und 60 Jahre alt sein. Er hat deutsch gesprochen

Im Vorraum, wo sich auch der Kassenbereich befindet, können Kunden Bankauszüge ziehen und auch Geld. Die Mitarbeiterin war „mit Geld beschäftigt“, hieß es später laut Polizei, als der unbewaffnete Mann auftauchte und Geld verlangte. Das gab die Angestellte auch heraus. Der Täter flüchtete, die Volksbank-Mitarbeiterin löste daraufhin sofort stillen Alarm aus.

Laut Täterbeschreibung soll es sich bei dem schlanken Räuber um einen Mann im Alter zwischen 50 und 60 Jahren handeln, der etwa 1,80 Meter groß ist. Er soll ein markantes Gesucht haben. Vor dem Mund trug der Verbrecher einen schwarzen Schal, hatte eine Mütze auf und eine Brille. Bekleidet war er mit einer grauen Sweatshirt-Jacke, schwarzer Jeans und braunen Schuhen. Und er sprach deutsch.

Es gibt noch keine neuen Erkenntnisse, sagt die Polizeisprecherin

Neue Erkenntnisse zum Überfall gebe es noch nicht, die Video-Aufzeichnungen in der Bank würden noch ausgewertet, sagte die Polizei-Sprecherin auf Nachfrage. Wobei Corinna Saccaro einräumte, dass sie aus „Ermittlungstaktischen Gründen“ nichts weiter dazu sagen könne.

Der Täter dürfte die Bank übrigens durch den Keller verlassen haben, hieß es nach dem Überfall seitens der Polizei. Die hatte mit einem großen Aufgebot nicht nur großräumig nach dem Kriminellen gesucht, sondern auch einen Hubschrauber eingesetzt.

Wer Hinweise zum Täter machen kann oder zu verdächtigen Beobachtungen, insbesondere bezogen auf die Nacht zu dem besagten Donnerstag, auch an den Automaten in der Bank, kann sich an die Kripo Emmerich unter der Rufnummer 02822/7830 oder an jede andere Polizeidienststelle wenden. „Das gilt natürlich auch in Bezug auf Autos im Umfeld der Bank“, ergänzt die Pressesprecherin.