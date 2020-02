Rees: Legenden der Rockszene zu Gast im Buena Ressa Club

Legenden der Rockmusik waren zu Gast im Buena Ressa Music Club. Es gibt in der Rockmusik kaum ein Schlagzeugbeat, der so präsent und so prägnant für einen Song ist wie der klare Ton bei „Don´t you (forget about me) der Simple Minds. Der Mann, der diese Beats produzierte und fast 40 Jahren den Klang der Band nachhaltig prägte, war Mel Gaynor, der auch für Martin Engelien als „einer der besten fünf Schlagzeuger der Welt “ gilt. Ihn brachte Martin Engelien mit nach Rees.

Vor über 20 Jahren trafen sich der Klaus-Lage-Bassist Engelien und der Schlagzeuger auf einer Musikmesse in Rimini. Sie jammten zusammen, wurden Freunde. Und 2002 stieg Gaynor erstmals als Gast in das „Go Music“-Project von Engelien ein. „Es macht einfach Spaß, mit ihm zu spielen“, bekannte der 60-jährige, der nach dem Willen seines Vaters Ingenieur werden sollte.

Martin Engelien war Bassist bei Klaus Lage

Klaus-Lage-Bassist Engelien hatte neben Gaynor noch zwei weitere renommierte Kollegen zu der Tour, die in Rees startete, eingeladen: den österreichischen Gitarrist Benni Bilgeri, der auch schon so Starts wie Zucchero und Tom Waits begleitet hat, und den „Crystal Ball“-Sänger Steven Mageney aus Wuppertal. Gemeinsam vollzog das Quartett einen „Ritt durch die Jahrtausende“ der Rockmusik, wie Engelien scherzhaft die Songs der letzten 50 Jahre nannte, die die Band mit reichlich Soloanteil und viel Spielfreunde zelebrierte. Dabei boten die vier auch wunderbar-eigenständige Versionen bekannter Songs an – so wie bei „Walking by myself“ von Gary Moore, das als lässig-jazzige Nummer sich in die Ohren des Publikums schlich.

Alte Deep-Purple-Nummern wurden gepsielt

Knackig-dynamisch kamen alte Deep-Purple-Nummern zum Tragen, wo Mageney sein Stimmvolumen unterstrich. Bilgeri ließ bei Songs wie „Tush“ von ZZ Top die Saiten förmlich glühen, Engelien bewies am Bass, wie gut er perkussiv zu Werke gehen kann. Und das Publikum ergänze den Klang der Band als „Reeser Altstar Chor“(Engelien) bei „Knockin on heaven´s door.“ Alle Stücke wie auch „Eye of the Tiger“ lebte von dem prägnanten Schlagzeugspiel von Mel Gaynor. Der bewies zwischendurch seine solistische Extraklasse – und bei Stevie Wonders Klassiker „Superstitious“, dass er neben Beat auch Stimme ganz gut kann.

Gemeinsam mit der Hamminkelner Rocklehrerin Angie Damschen vollzog das Quartett mit „Rockin all over the world“ einen würdigen Abschluss des Konzerts. „Bleibt dem Club und der Live-Musik treu“ , lautete Engeliens „Empfehlung“ ganz zum Schluss. In ein paar Monaten will er mit neuer Besetzung wieder nach Rees kommen.