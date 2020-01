Rees. Kinder hielt es am Samstag im Bürgerhaus Rees kaum mehr auf den Sitzen. Konnten sie doch bei den Krümelmucke-Liedern fleißig mitsingen und tanzen.

Rees: Kinder außer Rand und Band bei Krümelmucke-Liedern

Die im Bürgerhaus Rees versammelten Kinder und ihre Begleitung hielt es am Samstag kaum in ihren Sitzen, als Filipina Henoch und Marcus Kötter die simple, einzig- und manchmal auch eigenartige Welt der Kindheitsfantasien feierten. Die Lieder aus Christiane Webers Krümelmucke wurden von ihnen singend und Gitarre spielend vorgetragen, wobei ihr Enthusiasmus sich auch in schauspielerischer Betonung der Texte zeigte.

Schon früh hatten Familien sich die besten Plätze heraus gepickt. So war der Saal gefüllt mit gespannten Kindern, die teilweise einen Countdown in Minuten von ihren Erwachsenen erbaten, oder aber die Aufregung durch Herumrennen reduzierten. Das Motto der Veranstaltung „Mitmachen, mitsingen und dazu tanzen – alles erlaubt!“ kam ihnen da nur Recht. Denn so schnell würden sie die Energie nicht verlieren und sollten es auch nicht.

Teil der Bühne wurde zur Tanzfläche

Tatsächlich erklärte Filipina Henoch direkt zu Anfang den Platz vor den Stuhlreihen und sogar einen Teil der Bühne zur Tanzfläche für die Kleinen. Marcus Kötter bot direkt die erste Mitmachgelegenheit an. „Habt ihr Lust zu pupsen? Kommt, wir pupsen jetzt mal alle. Aber nur mit dem Mund, okay?“ Sobald Felipina Henoch dann in dem Lied Krümelchen, Krümelchen erklärt hatte, dass Wind nur das sei, was entstehe, wenn eine Wolke pupse, durften alle den Unsinn ausleben, die Arme zu heben und laut loszuprusten.

Nicht nur dieses Mädchen hielt es nicht mehr auf dem Sitz und fing an zu tanzen. Foto: Thorsten Lindekamp / Funke Foto Services GmbH

Es sollten im Laufe der Veranstaltung auch noch klassischere Aufgaben für die Kinder kommen. Zum Beispiel konnten sie beim Lied „Ich bin ein kleiner Fisch“ Schwimmbewegungen mit den Armen machen. Denn auf die Frage, wer denn schon schwimmen könnte, antworteten dem Gitarristen nur die Kinder, so dass diese den Erwachsenen Trockenübungen vorzeigen sollten.

Mädchen und Jungen machten Tiere nach

Tierlaute nachzuahmen fehlte natürlich auch nicht. Doch die Lieder brachten den Kindern nicht nur Spaß und bezogen sie mit ein, sondern boten auch versteckte Lehren an. In den Liedern „Eine Giraffe mit Halsweh und Hase Hatschi“ versicherten sie den Kindern, dass blaue Flecke und Erkältungen nie so schlimm seien, wie sie im Anfang scheinen würden und auch bald wieder verschwänden.

Auch mehr als passend: Die Hymne Feuerwehrmann beschrieb und lobte den von Kindern geliebten Beruf der Titelgeber. „Diese Welt ist nicht dieselbe ohne Feuerwehr“ und „Ich bin nicht Supermann, aber Wassermarsch -- ich bin verdammt nah dran“ erinnerten wohl so manche der Erwachsenen an die Situation in Australien.

Spätestens als ihre Kinder unschuldig und ausgelassen über beide Backen grinsten, bis der letzte Ton des finalen Quatsch mit Sauce Lieds verklang, kamen sie wohl zurück zu ihrer eigenen Gegenwart, welche ihre Aufmerksamkeit nicht weniger wert war.

>>Gedenken an verstorbene Erfinderin

Um die Krümelmucke auch in Rees zu verbreiten und der verstorbenen Erfinderin zu gedenken, hatten Felipina Henoch und Marcus Kötter die Lieder Pillipallipullipups, Nanu, nanu, Pfützenhüpfen, Fee im Tee, Die Eule, Schokokokolores, Rumpumpeldum und Professor Doktor Eiskrem zusätzlich zu den bereits genannten Titeln gespielt.l