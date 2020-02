Nach dem traditionellen gemeinsamen Kaffeetrinken startete die Kfd unter der Leitung von Moderatorin Heike Siebers mit über 200 Närrinnen in eine dreieinhalbstündige Altweiber-Show mit spannenden Dorf-Anekdoten, humorvollen Liedbeiträgen, spektakulärem Tanz und einer großen Portion Lebensfreunde im Gasthaus Zum Hirsch.

„Bienen summen und Blumen tanzen, bis der Saal brummt“ – mit diesem Motto begann der Nachmittag auch, als die Kfd-Frauen als summende Bienen und als komplette Blumenwiese vor das Publikum traten.

Da fühlt man sich als Gras mollig

An Altweiber feierten die Närrinnen in Mehr mit der Kfd. Foto: Konrad Flintrop / FUNKE Foto Services

Feiern im „Bioland“, das sei halt zeitgemäß, meinte Heike Siebers, die selbst als Grashüpfer in das Ambiente der besonderen „Naturumgebung“ bestens passte. „Wir haben einen Tag geschnitten und genäht , und den Rest nach und nach gemacht. Da fühlt man sich schön mollig als „Gras“, scherzten die jungen Kfd-Mütter Katharina Roos und Denise Block.

Und auch HKV-Prinzenpaar Patrick I. und Katharina I. genossen mit ihrer Garde den Aufenthalt im Saal. „Die haben alle viel Spaß hier. Hier sind wir immer wieder gerne“, zog der Tross später weiter.

No Name setzten tänzerisch das I-Tüpfelchen

Für Anmut und Akrobatik sorgten die von Diana Terhorst trainierten Sporty Beads, die Fuego Diamantes des Jugendtreffs Relaxx im orientalischen Gewand, die Little Stars als S.W.A.T-Einsatzteam mit Pistole und Handschellen sowie die Bing-Bang-Beats mit Modern Dance und Hip-Hop zu heißer Soulmusik.

Die Senioren der Golden Girls begeisterten mit ihrer alters-zeitlosen Tanzdarbietung. Die Kfd-Wiesenfrauen sorgten als „Schwarzlicht-Sonnenblumen“ und mit ihrem Zwergentanz für die optischen Höhepunkte des Nachmittags. Das tänzerische I-Tüpfelchen setzte die siebenköpfige Showtanzgruppe No Name des TuS Haffen-Mehr unter der Leitung von Sonja Sudhoff als Drachen-Ensemble.

Mexit? Mehr steigt aus dem Kreis Kleve aus

Manche ziehen Schnuten, viele klatschen mit – beim Altweiber der Kfd in Mehr. Foto: Konrad Flintrop / FUNKE Foto Services

Wunderbar gerieten auch die selbstironischen Liedbeiträge wie „Cellulite“: „Warum ist Gott so gemein? Schuf uns mit Dellen an Po und Bein.“ Oder die bildlich begleitete „Ballade vom Pils, Schlips und Schuh“ von Heike Siebers, die später mit dem „Mexit“ („Mehr steigt aus dem Kreis Kleve aus“ ) eine neue Zukunftsoption in den Raum stellte.

Dazu kam noch der zauberhafte Familien-Gag mit einer App, die immer vibriert, wenn jemand lügt und der „Blick in die Glaskugel“ von Annette Rath und Christa Bömer – mit „klimaneutralem Shoppen“ im Dorf oder den neuen Vorstellungen des Theatervereins.

Wenn der Handwerker die OP-Auswirkungen erklärt

Humorvoll beschrieb ein Sketch das Missverständnis, wenn statt eines Arztes ein Handwerker dem Angehörigen die OP-Auswirkungen bei seiner Partnerin schildert.

Und die Bänkelsängerinnen Beatrix Kruse, Ursel Wolters und Heike Siebers brillierten wie immer nach dem Motto „Wer sich benimmt daneben, muss mit unseren Geschichten leben“ mit Reimen im musikalischen 80er-Jahre-Format mit Geschichten rund um das Dorfgeschehen.