Rees: Kämmerer stellt den Haushalt der Stadt für 2021 vor

Im Bürgerhaus in Rees findet am 14. Januar die nächste Ratssitzung statt.

Rees Nach der Sitzungspause kommt die Politik in Rees in der kommenden Woche wieder zusammen. Kämmerer stellt dann den Haushaltsplan vor.

Die Politik in Rees kommt wieder zusammen. Am Donnerstag, 14. Januar, findet die erste Sitzung des Rates der Stadt Rees im neuen Jahr statt. Nach der längeren Sitzungspause über den Jahreswechsel werden sich die Politiker und die Stadtverwaltung Rees um 17 Uhr im Saal des Bürgerhauses Rees treffen.

Umfassend ist die Tagesordnung an diesem Tag nicht. Gleichwohl steht ein wichtiges Thema auf dem Plan. So wird es neben der Fragestunde für die Einwohner und dem Tagesordnungspunkt "Anfragen und Mitteilungen" auch die Vorstellung der Haushaltssatzung 2021 geben.

Kämmerer stellt die Eckpunkte des Haushaltes vor

Der Reeser Kämmerer Andreas Mai wird das Zahlenwerk, das Aufschluss über die finanzielle Lage der Stadt geben wird, der Politik und damit dann auch der Öffentlichkeit vorstellen.

Der Rat der Stadt Rees leitet daraufhin den Entwurf zur politischen Diskussion an den

Haupt- und Finanzausschuss weiter. Der Verwaltungsvorstand bietet dabei den Fraktionen

wieder an, zur zusätzlichen und vertiefenden Information und Diskussion an den einzelnen

Fraktionssitzungen teilzunehmen.

Haushalt soll Ende März verabschiedet werden

Aus corona-platztechnischen Gründen bietet die Verwaltung ferner an, die dazu notwendigen Fraktionssitzungen im Bürgerhaus Rees durchzuführen. Verabschiedet werden soll der Haushaltsplan-Entwurf dann in der Ratssitzung am 25. März.