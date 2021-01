Rees: Im Februar für die weiterführende Schule anmelden

Rees In Rees können die Mädchen und Jungen des vierten Schuljahres im Februar für Gymnasium, Realschule und Hauptschule angemeldet werden.

In Rees können die Mädchen und Jungen des vierten Schuljahres im Februar am Gymnasium, am Realschule und an der Hauptschule angemeldet werden. Vom 1. bis 5. Februar 2021 ist eine Anmeldung in der Zeit von 7.30 bis 13 Uhr sowie am Mittwoch, 3. Februar, zusätzlich von 15 bis 17 Uhr in den jeweiligen Schulen möglich.

Impfbuch mitbringen

Dazu ist neben dem letzten Zeugnis und dem Empfehlungsschreiben der Grundschule auch das Familienstammbuch oder die Geburtsurkunde und der Nachweis über die zweifache Masernimpfung des (Impfbuch) erforderlich.

Schulen haben Maßnahmen getroffen

Die einzelnen Schulen haben Maßnahmen getroffen, um in Corona-Zeiten eine reibungslose Anmeldung zu ermöglichen. Weitere Informationen sind auf den Internetseiten der Schulen zu finden.